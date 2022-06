Politique gouvernementale de prévention en santé - Lancement du Plan d'action interministériel 2022-2025 pour agir en amont du développement des problèmes de santé





QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, accompagné de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a dévoilé aujourd'hui le Plan d'action interministériel (PAI) 2022-2025 de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS).

Le docteur Horacio Arruda, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux et ambassadeur de la PGPS, ainsi que Sylvie Bernier, présidente des Tables nationales en saines habitudes de vie et médaillée olympique, étaient également présents pour souligner le lancement du plan d'action.

Pour sa réalisation, le gouvernement octroie un investissement sans précédent de 120 millions $, soit 40 millions $ par année, jusqu'en 2024-2025. Il s'agit du double des investissements précédents.

Dans le contexte actuel, ce second plan d'action de la PGPS s'avère un des moyens d'action clés du Plan santé pour intensifier les efforts et exercer un leadership fort en matière de prévention et de promotion de la santé afin d'améliorer l'état de santé et la qualité de vie des Québécois tout en réduisant les inégalités sociales de santé. Le gouvernement agit ainsi en amont du développement des problèmes de santé plutôt qu'en réaction, afin de soulager la pression sur le système de santé et de services sociaux dans les prochaines années.

Les actions du PAI 2022-2025 s'articulent autour de quatre grandes orientations :

Le développement des capacités des personnes dès le plus jeune âge : 20,6 millions $ ; L'aménagement de communautés et de territoires sains et sécuritaires : 51,3 millions $ ; L'amélioration des conditions de vie qui favorisent la santé : 38,9 millions $ ; Le renforcement des actions de prévention dans le système de santé et de services sociaux : 8,3 millions $.

Le PAI 2022-2025 est le fruit d'un travail de collaboration soutenu qui mobilise des décideurs, des gestionnaires et des professionnels de plus d'une vingtaine de ministères et organismes gouvernementaux, sous le leadership du MSSS. Cette mobilisation a été lancée par la Santé publique qui a fait des appels ciblés à des experts, dont l'Institut national de santé publique (INSPQ).

Le ministre Dubé a d'ailleurs convié les Québécoises et Québécois à monitorer leur adhésion à de saines habitudes de vie en faisant l'examen de cinq facteurs simples, soit une évaluation de leur consommation d'alcool, de leur consommation de tabac, d'une saine alimentation, de leur poids et de leur niveau d'activité physique. Des outils seront également mis en ligne afin d'aider les Québécoises et les Québécois à adopter de meilleures habitudes de vie.

Citations :

« Le PAI 2022-2025, qui implique tout le gouvernement, est un geste concret de notre Plan santé pour agir en prévention, améliorer la santé de la population québécoise et réduire les besoins en soins de santé. Ce plan d'action repose sur la vision d'une population québécoise en santé. Cela passe notamment par les cinq grandes habitudes de vie qui peuvent améliorer notre espérance de vie de qualité. Ces habitudes sont : être non-fumeur, ne pas être obèse ou en surpoids, consommer de l'alcool avec modération, faire 30 minutes d'activité physique par jour et avoir une alimentation de bonne qualité. Il faut agir sur nos habitudes de vie afin de vivre plus vieux, mais aussi plus en santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce plan d'action de notre gouvernement rassemble tous les acteurs concernés autour de la vision d'un Québec uni pour améliorer la santé et la qualité de vie de sa population. Favoriser les saines habitudes de vie, dont la pratique d'activité physique, plus particulièrement auprès des populations vulnérables, m'interpelle particulièrement. Je suis fière de constater la mobilisation forte des nombreux partenaires afin d'agir en amont pour prévenir les problèmes de santé dans les prochaines années. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

L'investissement consenti annuellement pour les trois prochaines années représente le double de l'investissement du cycle précédent 2017-2022, qui était d'environ 20 millions $ par an.





Les investissements en prévention permettent de réaliser des économies substantielles : ainsi, pour chaque dollar investi en santé publique, des économies moyennes de 14 $ sont réalisées.





L'adoption de saines habitudes de vie revêt de nombreux bénéfices sur les plans de la santé physique et mentale et du développement personnel, culturel et social des individus. Les divers milieux de vie doivent offrir des conditions facilitantes, notamment une alimentation de qualité, un mode de vie physiquement actif et sans tabac, en misant entre autres sur l'activité physique et le transport actif dans un cadre sécuritaire, ainsi que sur le maintien d'une santé mentale positive.





Les actions déployées pour promouvoir le bien-être et les saines habitudes de vie bénéficieront d'une intervention distincte auprès des Premières Nations et des Inuits afin de prendre en considération leurs particularités, notamment culturelles et sociologiques.





Les actions sur le terrain seront mises en oeuvre en partenariat avec les acteurs de santé publique et plus de 80 partenaires nationaux, régionaux et locaux non gouvernementaux et municipaux, partout au Québec.

Lien connexe :

Consultez le Plan d'action interministériel 2022-2025 de la Politique gouvernementale de prévention en santé.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 13:54 et diffusé par :