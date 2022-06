La Workforce Nutrition Alliance publie un fascicule soulignant les actions clés pour améliorer la nutrition au travail





11 organisations fournissent des exemples, des enseignements et des recommandations sur la façon d'améliorer la nutrition au travail

PARIS et GENÈVE, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le Consumer Goods Forum (CGF) et la Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) , dans le cadre de la Workforce Nutrition Alliance (WNA) , sont ravis de publier le fascicule d'études de cas Workforce Nutrition Alliance Case Study Booklet , dans lequel onze organisations ont partagé leurs expériences sur la nutrition au travail et la manière dont elles collaborent avec leurs employés pour proposer des repas plus nutritifs au travail et favoriser l'éducation nutritionnelle.

Ce fascicule se compose de divers exemples qui illustrent le travail et l'orientation des organisations ayant pris des engagements publics en utilisant le Nutrition Accountability Framework (cadre de responsabilisation en matière de nutrition). Des organisations mondiales telles que Ajinomoto, Eat Well Global, Google, Griffith Foods, Indofood, Kao, ofi, Olam, Quorn Foods, Royal DSM et Unilever ont contribué à la réalisation de ce fascicule. Les études de cas analysent ce que ces entreprises ont entrepris en matière de nutrition des employés, l'impact de leur travail et les défis auxquels elles ont été confrontées, ce qui, nous l'espérons, inspirera d'autres entreprises à faire plus pour leur personnel au sein de l'entreprise et tout au long de leur chaîne d'approvisionnement.

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons vu de plus en plus d'entreprises nous rejoindre dans notre démarche, une démarche axée sur l'amélioration des programmes de nutrition des travailleurs et la concrétisation de cette action par un engagement positif à améliorer la nutrition des employés au travail. Comme pour tout ce que fait le CGF, nous devons nous concentrer sur la mise en oeuvre d'actions et le partage des connaissances, et ceci est un excellent exemple de l'impact que nous pouvons avoir lorsque nous travaillons ensemble sur ces sujets clés. » ? Wai-Chan Chan, Directeur général, The Consumer Goods Forum

La WNA a été fondée sur la conviction qu'une bonne nutrition est un facteur clé pour une vie saine et une activité prospère. Pour y parvenir, l'Alliance a pour objectif d'aider les employeurs à adopter et à développer des programmes de nutrition au travail afin de générer un impact positif sur plus de trois millions d'employés dans les organisations membres et les chaînes d'approvisionnement d'ici 2025 et plus de dix millions d'ici 2030.

Pourquoi la nutrition de la main-d'oeuvre est-elle importante ? À l'heure actuelle, une personne sur neuf est sous-alimentée, et une personne sur trois est en surpoids ou obèse, ce qui occasionne des préjudices importants aux individus, aux ménages, aux économies et aux entreprises en raison de la malnutrition.

Nous savons que 58 % de la population mondiale passera au moins un tiers de sa vie adulte au travail, ce qui fait du lieu de travail un point d'intervention optimal pour contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des individus, de leurs familles et de la société dans son ensemble.

Ainsi, en tirant parti du lieu de travail en tant que lien avec les gens, la WNA peut permettre à des millions de personnes dans le monde d'accéder à une alimentation saine et d'acquérir des connaissances en la matière grâce à la nutrition en milieu professionnel. La reconnaissance mondiale a eu lieu lors du sommet « Nutrition for Growth » qui s'est tenu à Tokyo en 2021, où la nutrition des travailleurs a été identifiée comme une solution gagnant-gagnant qui profite aux personnes, aux entreprises et aux économies.

« Nous pensons que les arguments économiques en faveur du changement sont solides. Les travailleurs passant, en moyenne, un tiers de leur vie au travail, le lieu de travail est un point d'intervention optimal pour contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des individus, de leurs familles et de la société dans son ensemble. Nous appelons maintenant davantage d'organisations à rejoindre ce mouvement. » ? Lawrence Haddad, Directeur exécutif, Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN).

