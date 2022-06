Le vaccin candidat de Takeda contre la dengue a apporté une protection continue contre la dengue durant un essai clinique pivot de 4,5 ans





Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) a annoncé aujourd'hui que son vaccin candidat contre la dengue, TAK-003, a empêché 84 % des cas de dengue hospitalisés et 61 % des cas de dengue symptomatiques, sans aucun risque de sécurité important identifié, dans la population générale, incluant des individus aussi bien séropositifs que séronégatifs, durant quatre ans et demi (54 mois) après la vaccination dans l'essai pivot Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study (TIDES) de phase 3. Ces résultats ont été présentés le 9 juin 2022 à l'occasion de la 8e Conférence nord-européenne sur la médecine de voyage (NECTM8) ; il est aussi prévu de présenter les résultats lors de conférences à venir.

« Le fardeau de la dengue est lourd de conséquences et plus de la moitié de la population mondiale risque de contracter la dengue chaque année », a déclaré Eng Eong Ooi, Ph.D., M.D., de la Duke-NUS Medical School à Singapour. « Il existe un besoin urgent d'outils de prévention efficaces pour combattre la maladie. Les résultats à long terme de TIDES indiquent que TAK-003 pourrait constituer un important complément aux outils limités dont nous disposons pour éviter la dengue, en particulier en raison de sa protection démontrée contre les hospitalisations. »

Durant quatre ans et demi, TAK-003 a démontré une efficacité vaccinale (EV) de 84,1 % (IC à 95 % : 77,8, 88,6) contre la dengue hospitalisée, avec une EV de 85,9 % (78,7, 90,7) chez les individus séropositifs et de 79,3 % (63,5, 88,2) chez les individus séronégatifs. TAK-003 a également démontré une EV globale de 61,2 % (IC à 95 % : 56,0, 65,8) contre la dengue confirmée par virologie (DCV), avec une EV de 64,2 % (58,4, 69,2) chez les individus séropositifs et de 53,5 % (41,6, 62,9) chez les individus séronégatifs. Les observations de l'EV ont varié en fonction du sérotype et sont restées cohérentes avec les résultats publiés antérieurement. TAK-003 a été généralement bien toléré et aucun risque de sécurité important n'a été identifié. Aucune évidence d'augmentation de la maladie n'a été observée durant l'analyse exploratoire de suivi de 54 mois.

« La dengue est une maladie mondiale complexe et l'essai TIDES a été conçu pour tenir compte de cela. Il inclut des populations naïves et des populations exposées à la dengue en Amérique latine et en Asie, où les flambées sont courantes, avec une évaluation durant quatre ans et demi », a expliqué Gary Dubin, président de l'unité commerciale mondiale pour les vaccins chez Takeda. « Nous sommes heureux que les résultats continuent de démontrer l'efficacité et l'innocuité de TAK-003 et sa capacité à offrir une protection à long terme contre la dengue. »

Ces nouveaux résultats à long terme complètent les données de TIDES publiées antérieurement, qui ont démontré que le vaccin candidat avait atteint son critère d'évaluation principal d'EV globale contre la DCV, avec une efficacité de 80,2 % lors du suivi à 12 mois, ainsi que l'ensemble de ses critères d'évaluation secondaires pour lesquels il y avait un nombre suffisant de cas de dengue lors du suivi à 18 mois, incluant une EV de 90,4 % contre la dengue hospitalisée. Alors que le suivi à long terme pour les deux doses de la série primaire est terminé, l'essai TIDES se poursuit pour évaluer l'efficacité et l'innocuité d'une dose de rappel. L'essai TIDES est le plus important essai clinique interventionnel effectué par Takeda à ce jour, pour lequel ont été recrutés plus de 20 000 enfants et adolescents en bonne santé, âgés de quatre à 16 ans, dans huit pays où la dengue est endémique, au cours des dernières quatre années et demie.

TAK-003 fait actuellement l'objet d'un examen réglementaire pour la prévention de la dengue chez les enfants et les adultes dans l'Union européenne et dans certains pays où la dengue est endémique.

À propos de TAK-003

Le vaccin candidat tétravalent contre la dengue de Takeda (TAK-003) est basé sur un virus de la dengue de sérotype 2 vivant atténué, qui sert d'élément génétique fondamental pour l'ensemble des quatre virus vaccinaux.1 Les données cliniques de Phase 2 obtenues chez les enfants et les adolescents ont montré que TAK-003 induisait des réponses immunitaires contre les quatre sérotypes de la dengue, à la fois chez les participants séropositifs et les participants séronégatifs, qui ont persisté pendant 48 mois après la vaccination. Il est apparu que le vaccin est généralement sûr et bien toléré.2 L'essai pivot TIDES (Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study) de Phase 3 a atteint son critère d'évaluation principal d'efficacité vaccinale (EV) globale contre la dengue confirmée par virologie (DCV) lors du suivi à 12 mois et tous ses critères d'évaluation secondaires lors du suivi à 18 mois pour lesquels il y avait un nombre suffisant de cas de dengue, dont l'EV contre la dengue hospitalisée et l'EV chez les individus séropositifs ou séronégatifs au départ.3,4 L'efficacité différait selon le sérotype. Les résultats ont démontré que TAK-003 était généralement bien toléré et aucun risque de sécurité important n'a été observé à ce jour.

À propos de l'essai TIDES de Phase 3 (DEN-301)

L'essai TIDES (Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study) de Phase 3 en double aveugle, randomisé et contrôlé par placébo vise à évaluer l'innocuité et l'efficacité de deux doses de TAK-003 dans le cadre de la prévention de la dengue symptomatique confirmée en laboratoire ? quelle qu'en soit la gravité ? et due à l'un des quatre sérotypes du virus de la dengue chez les enfants et les adolescents.3 Les participants à l'étude ont été randomisés selon un ratio de 2:1 pour recevoir deux doses de TAK-003 0,5 ml ou un placebo le premier jour et après 3 mois, administrées par voie sous-cutanée.3 L'étude est composée de cinq parties. La partie 1 et l'analyse du critère d'évaluation principal ont évalué l'efficacité vaccinale (EV) et l'innocuité pendant 12 mois après la deuxième dose.3 La partie 2 a continué pendant six mois supplémentaires pour terminer l'évaluation des critères secondaires d'EV par sérotype, de l'état sérologique au départ et de la gravité de la maladie, y compris l'EV contre la dengue hospitalisée.3 La partie 3 évalue l'EV et l'innocuité à long terme en suivant les participants pendant une durée supplémentaires de deux ans et demi à trois ans, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).5 La partie 4 évaluera l'efficacité et l'innocuité pendant 13 mois après la vaccination de rappel. Quant à la partie 5, elle évaluera l'efficacité et l'innocuité à long terme pendant un an après l'achèvement de la partie 4.5

L'essai se déroule sur des sites dans des régions où la dengue est endémique en Amérique latine (Brésil, Colombie, Panama, République dominicaine et Nicaragua) et en Asie (Philippines, Thaïlande et Sri Lanka), où il existe des besoins non satisfaits en matière de prévention de la dengue et où la dengue grave est une cause majeure de maladie grave et de décès chez les enfants.5 Des échantillons sanguins de référence ont été recueillis auprès de toutes les personnes participant à l'essai pour permettre d'évaluer l'innocuité et l'efficacité sur la base du statut sérologique. Takeda et un Comité de surveillance des données composé d'experts indépendants contrôlent activement l'innocuité sur une base continue.

À propos de la dengue

La dengue est la maladie virale transmise par les moustiques qui se propage le plus rapidement et était l'une des dix principales menaces pour la santé mondiale en 2019 selon l'Organisation mondiale de la santé.6,7 La dengue se transmet principalement par les moustiques Aedes aegypti et, dans une moindre mesure, par les moustiques Aedes albopictus. Elle est causée par l'un des quatre sérotypes du virus de la dengue, chacun pouvant provoquer une fièvre dengue ou une dengue grave. La prévalence des sérotypes individuels varie en fonction des zones géographiques, des pays, des régions et des saisons, ainsi que dans le temps.8 La guérison d'une infection par un sérotype confère une immunité à vie contre ce sérotype seulement, et une exposition ultérieure à l'un des sérotypes restants pourrait être associée à un risque accru de maladie grave.

La dengue peut provoquer des pandémies. Des foyers sont observés dans les zones tropicales et subtropicales et la maladie a récemment causé des flambées dans certaines parties de la zone continentale des États-Unis et de l'Europe.9,10 Environ la moitié de la planète vit aujourd'hui sous la menace de la dengue, et on estime que cette maladie provoque chaque année 390 millions d'infections, 500 000 hospitalisations et 20 000 décès dans le monde.9,11 Le virus de la dengue peut infecter des personnes de tous âges. C'est l'une des principales causes de maladie grave chez les enfants dans certains pays d'Amérique latine et d'Asie.9

L'engagement de Takeda en matière de vaccins

Les vaccins, qui permettent d'éviter entre 3,5 et 5 millions de décès chaque année, ont transformé la santé publique mondiale.12 Depuis plus de 70 ans, Takeda fournit des vaccins pour protéger la santé de la population japonaise. Aujourd'hui, l'activité mondiale de Takeda dans le domaine des vaccins a recours à l'innovation pour s'attaquer à certaines des maladies infectieuses les plus difficiles au monde, comme la dengue, la COVID-19, la grippe pandémique et la maladie à virus Zika. L'équipe de Takeda affiche des résultats exceptionnels et possède de vastes connaissances en matière de développement et de fabrication de vaccins permettant de faire progresser un portefeuille de vaccins en vue de répondre à certains des besoins les plus pressants en matière de santé publique dans le monde. Pour plus d'informations, visitez www.TakedaVaccines.com.

À propos de Takeda

Takeda est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et axé sur la R&D, dont le siège social se trouve au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, ses collaborateurs et la planète, l'entreprise s'engage à découvrir et à fournir des traitements qui changent la vie. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. L'entreprise réalise également des investissements de R&D ciblés dans les thérapies dérivées du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments très innovants qui contribuent à faire la différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement et tirons profit de nos capacités et de notre moteur de R&D collaboratif et optimisé pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour plus d'informations, visitez https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme "communiqué de presse" désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions réponses et tout document écrit ou oral commenté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") et ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué de presse (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions réponses y afférent) n'est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas ni ne fait partie d'une quelconque offre, invitation ou sollicitation d'offre d'achat, d'acquisition, de souscription, d'échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une quelconque juridiction. Aucune action ou autre valeur mobilière n'est proposée au public au moyen de ce communiqué de presse. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux Etats-Unis, sauf dans le cas d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et de ses amendements, ou d'une dispense de celle-ci. Le présent communiqué de presse est distribué (ainsi que les autres informations pouvant être fournies au destinataire) à condition d'être utilisé par le destinataire uniquement à des fins d'information (et non pour l'évaluation d'un investissement, d'une acquisition, d'une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

Les sociétés dans lesquelles Takeda détient directement ou indirectement des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué de presse, le nom "Takeda" est parfois utilisé par commodité pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes « nous », « notre » et « nos » sont également utilisés pour désigner des filiales en général ou des personnes travaillant pour celles-ci. Ces expressions sont par ailleurs utilisées lorsque l'identification d'une ou plusieurs société(s) en particulier ne sert aucun but utile.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse et tout document distribué en rapport avec celui-ci sont susceptibles de contenir des énoncés prospectifs, des points de vue ou des opinions concernant l'activité future, la position future et les résultats d'exploitation de Takeda, y compris des estimations, prévisions, objectifs et plans pour Takeda. Les énoncés prospectifs incluent souvent, mais sans s'y limiter, des termes tels que « cible », « planifie », « pense que », « espère », « continue », « s'attend à », « ambitionne », « prévoit », « s'assure que », « anticipe », « estime », « projette », l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel, de mots ou termes de nature similaire ou leur formulation négative. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés, notamment : la situation économique entourant les activités mondiales de Takeda, y compris la situation économique générale au Japon et aux États-Unis ; les pressions et avancées de la concurrence ; les changements dans les lois et réglementations en vigueur, y compris les réformes en matière de soins de santé à travers le monde ; les problématiques inhérentes au développement de nouveaux produits, dont les incertitudes quant au succès clinique ainsi qu'aux décisions des autorités de réglementation et au calendrier de celles-ci ; les incertitudes quant au succès commercial des produits nouveaux comme existants ; les difficultés ou retards dans la fabrication ; les fluctuations des taux d'intérêt et de change ; les réclamations ou problèmes concernant l'innocuité ou l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; l'impact des crises sanitaires, comme la pandémie du nouveau coronavirus, sur Takeda ainsi que sur ses clients et fournisseurs, y compris les gouvernements étrangers des pays dans lesquels Takeda exerce ses activités, ou sur d'autres aspects des activités de la société ; le calendrier et l'impact des efforts d'intégration post-fusion pour les sociétés acquises ; la capacité à céder des actifs non essentiels pour les opérations de Takeda et le calendrier des cessions en question ; ainsi que d'autres facteurs identifiés dans le plus récent rapport annuel sur formulaire 20-F de Takeda et dans les autres rapports déposés par la société après de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC), disponibles sur le site Internet de Takeda à l'adresse https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Takeda rejette toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou d'autres énoncés prospectifs qu'elle est susceptible de formuler, sauf dans les cas requis par la loi ou la réglementation boursière. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs et les résultats ou déclarations de Takeda figurant dans le présent communiqué de presse pourraient ne pas être représentatifs des résultats futurs de Takeda, et n'en sont pas une estimation, une prévision, une garantie ou une projection.

Informations médicales

Le présent communiqué de presse contient des informations relatives à des produits qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, ou peuvent l'être sous diverses marques de commerce, pour diverses indications, selon divers dosages ou doses. Aucune disposition des présentes ne doit être considérée comme une sollicitation, une promotion ou une publicité de quelque médicament sur ordonnance que ce soit, y compris ceux en cours de développement.

Références

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 13:45 et diffusé par :