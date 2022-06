Nano One et Rio Tinto tiendront un événement pour discuter d'un nouveau partenariat





VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 9 juin 2022 / (TSX:NANO) (OTC:NNOMF) (Frankfurt:LBMB)

Nano One® Materials Corp. ("Nano One" ou la "Société") et Rio Tinto tiennent un événement aujourd'hui qui sera webdiffusé en direct. Les liens fournis précédemment par communiqué de presse ne fonctionneront plus. Veuillez utiliser les liens suivants pour la webdiffusion.

Anglais https://iframe.dacast.com/live/d9096886654ded8fe9e0e5748f27bf1f/78fffff7-2aea-10eb-d1cc-c4269c22bb4e

Français https://iframe.dacast.com/live/d9096886654ded8fe9e0e5748f27bf1f/5a65827e-f457-0e99-ed56-6fd80c4bc03c

La vidéo sera rendue disponible sur le site Web de Nano One après l'événement.

À propos de Nano One

Nano One Materials Corp (Nano One) est une entreprise de technologie propre possédant un procédé industriel breveté, évolutif et à faible intensité de carbone qui permet de produire à coût modeste des matériaux cathodiques pour les batteries au lithium-ion de haute performance. Cette technologie s'applique aux véhicules électriques, au stockage d'énergie, à l'équipement électronique grand public et aux batteries de nouvelle génération, dans le cadre de la campagne mondiale pour un avenir carboneutre. Le procédé de synthèse monotope (One-Pot) de Nano One, son procédé de fabrication de nanocristaux enduits et sa technologie M2CAM (matériau actif métal-cathode) répondent aux besoins fondamentaux de performance et aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement tout en réduisant les coûts et l'empreinte carbone. Nano One a reçu des fonds de divers programmes gouvernementaux pour mener à bien ses activités. Son projet de recherche sur les matériaux de pointe de batterie (Scaling of Advanced Battery Materials Project) est financé par Technologies du développement durable Canada (TDDC) et l'Innovative Clean Energy (ICE) Fund de la Colombie-Britannique. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web suivant : www.nanoone.ca

Changer la manière dont le monde fabrique des matériaux de batterie

À propos de Rio Tinto

Rio Tinto est une société minière et métallurgique présente dans 35 pays du monde entier qui produit des matériaux essentiels au progrès humain. Son objectif est de contribuer à l'avènement d'un avenir plus durable, que ce soit en participant au développement d'une technologie permettant d'éliminer les émissions directes de gaz à effet de serre du processus de fusion de l'aluminium ou en fournissant au monde les matériaux dont il a besoin - comme le cuivre et le titane - pour construire une nouvelle économie à faibles émissions de carbone et des produits comme les véhicules électriques et les téléphones intelligents.

Rio Tinto est implanté depuis longtemps au Québec, au Canada, où il produit de l'aluminium, du fer et du titane à grande échelle. Rio Tinto est en train de créer un secteur de matériaux pour batteries de pointe, avec trois projets de lithium en cours de développement aux États-Unis, en Argentine et en Serbie.

Contacts:

Nano One:

Paul Guedes

[email protected]

(604) 420-2041

Relations avec les médias pour Nano One:

Chelsea Nolan

Antenna Group for Nano One

[email protected]

(646) 854-8721

Rio Tinto:

Simon Letendre

[email protected]

(514) 796-4973

LA SOURCE : Nano One Materials Corp.

