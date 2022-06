Le Prix d'excellence en technologie routière décerné à des étudiants en technologie du génie civil du cégep de Limoilou





QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et le cégep Limoilou sont fiers de souligner la 13e édition du Prix d'excellence en technologie routière qui s'est tenue au Cégep Limoilou, le 16 mai dernier. Ce concours offre la possibilité à des étudiantes et des étudiants finissants de travailler leur projet de fin d'études à partir d'un projet réel proposé par le Ministère.

Le projet proposé cette année était celui du réaménagement de l'intersection de la route de Fossambault (R-367) et de la rue Edward-Assh, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

L'équipe gagnante, composée de Mathis Blackburn et Marc-Antoine Caron, a obtenu le premier prix de 400 $. Les membres du jury ont particulièrement apprécié l'analyse, les explications et l'implication de l'équipe lauréate. Soulignons également la participation d'une autre équipe finaliste à l'activité, soit celle de Mathis Ageorges et Mickaël Garneau, qui a remporté le second prix de 100 $.

Le Prix d'excellence en technologie routière permet le rayonnement des étudiants en technologie du génie civil, tout en leur offrant la possibilité de découvrir le travail des techniciens des travaux publics du ministère des Transports. Il s'inscrit dans le cadre d'ententes de partenariat entre le Ministère et les différents cégeps de la province qui offrent le programme de Technologie du génie civil. Ces projets de partenariat permettent la promotion dynamique des emplois et des stages dans la fonction publique québécoise, apportent un soutien pédagogique en milieu scolaire et permettent la valorisation des étudiants.

