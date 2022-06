L'Institut de la diplomatie du Québec : la première cohorte complète son parcours





Québec, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, a remis aujourd'hui les documents de reconnaissance à la première cohorte de l'Institut de la diplomatie du Québec (IDQ).

Les 14 participants de cette première cohorte ont suivi diverses formations comme l'éthique de la fonction publique, le fonctionnement de l'État québécois, la diplomatie d'influence et la diplomatie économique. L'objectif des programmes offerts est de renforcer les capacités d'action et les connaissances de celles et de ceux qui suivront le curriculum.

L'IDQ a été lancé en septembre 2020 afin d'appuyer la modernisation de la diplomatie québécoise en offrant aux futurs représentants du Québec à l'étranger un tour d'horizon complet de la profession de diplomate et en développant leurs compétences et leur savoir-faire dans divers domaines spécifiques. Il vise également à offrir une formation continue aux chefs de poste déjà en fonction.

Il est le résultat de plusieurs mois de travail réalisé en collaboration avec des universités québécoises, de nombreuses chaires de recherche, des diplomates chevronnés et des experts de divers secteurs stratégiques à l'international.

La formation de la deuxième et de la troisième cohorte, comptant au total 40 personnes, est présentement en cours.

Citation :

« Je suis remplie de fierté en remettant les documents à la toute première cohorte de l'Institut de la diplomatie du Québec. Je tiens à féliciter chaleureusement celles et ceux qui se sont investis dans cette belle aventure. L'Institut permet à nos participants de passer en revue tous les éléments de la profession de diplomate et ainsi d'assurer une relève diplomatique de qualité au Québec. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Géré en partenariat avec neuf centres de recherche, chaires ou universités québécoises, l'Institut de la diplomatie relève directement du ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

? L'institut contribue à positionner le ministère comme chef de file en matière de diplomatie parmi les États fédérés actifs sur le plan international.

