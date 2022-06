Fluence lance RAPTR, un éclairage LED à haut rendement, conçu pour remplacer les technologies d'éclairage traditionnelles





Fluence, un fournisseur mondial de solutions d'éclairage LED à haut rendement énergétique pour la production commerciale de cannabis et d'aliments, a lancé aujourd'hui RAPTR, la toute dernière solution d'éclairage à haut rendement, de la société, conçue pour remplacer les appareils à sodium haute pression (SHP) de 1 000 watts, et maximiser le rendement énergétique.

Les cultivateurs en serre et en intérieur recherchent de plus en plus des solutions d'éclairage offrant une efficacité et des performances supérieures, pour réduire les coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance, tout en augmentant le rendement et la qualité des plantes. Conscient de l'importance de maintenir la cohérence des calendriers de récolte tout en répondant à des besoins énergétiques spécifiques, Fluence a conçu RAPTR pour permettre aux cultivateurs de moderniser leurs solutions d'éclairage en toute transparence. Dans la plupart des cas, l'infrastructure électrique HPS existante, comme les câbles ou les panneaux de distribution, peut être réutilisée pour RAPTR, ce qui en fait une véritable solution prête à l'emploi.

« La rénovation d'une installation avec la technologie LED ouvre la porte à plus de lumière, crée des opportunités pour de meilleurs rendements et, au final, augmente les revenus », a déclaré Jordon Musser, chef de produit chez Fluence. « RAPTR est conçu pour réduire les dépenses d'exploitation des cultivateurs, augmenter les niveaux de lumière, ou même réaliser les deux sans modifier la configuration existante des installations. »

La recherche mondiale en cours, de Fluence, qui explore les effets de l'éclairage LED sur les cultures de cannabis et de fruits et légumes, a montré de manière constante que des intensités lumineuses plus élevées augmentaient la production dans un rapport de presque un pour un. De multiples études de recherche menées par Fluence, et divers essais chez les clients ont montré que, pour chaque augmentation de 1 % de la densité de flux photonique photosynthétique (PPFD), correspondait une hausse de rendement équivalente pour les cultivateurs, soit, 1 % supplémentaire. Pour les producteurs de fruits et légumes, augmenter la luminosité est certes souhaitable, mais ne doit pas se faire au détriment de l'efficacité énergétique. RAPTR permet d'obtenir des niveaux d'éclairage plus élevés que son équivalent HPS, ce qui augmente les rendements des producteurs de cannabis et de fruits et légumes, tout en contribuant à optimiser la consommation d'énergie des installations.

« Notre métier consiste à répondre aux objectifs du cultivateur, soit au moyen d'une stratégie d'éclairage 100 % LED, soit via une approche hybride », a souligné David Cohen, PDG de Fluence. « L'ajout de RAPTR à notre gamme de solutions d'éclairage offre aux producteurs une option supplémentaire pour optimiser leurs installations en fonction des besoins des détaillants et des consommateurs. Nous avons hâte de collaborer avec nos cultivateurs mondiaux pour concevoir, grâce à la RAPTR, les meilleures stratégies d'éclairage, adaptées à leurs environnements. »

Conçus délibérément pour limiter les salissures de surface et l'accumulation de poussière, les luminaires RAPTR sont conformes à la norme IP67 et présentent des surfaces revêtues de poudre, qui facilitent le nettoyage et résistent aux produits chimiques. La solution RAPTR sera présentée sur le stand de Fluence (n° 05.524) au salon GreenTech Amsterdam du 14 au 16 juin.

Pour en savoir plus sur RAPTR, Fluence, et sa gamme élargie de commandes d'éclairage et de luminaires, consultez www.fluence.science.

À propos de Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) crée de puissantes solutions d'éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d'éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, pour les meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. Le siège mondial de Fluence est basé à Austin, au Texas, et la société dispose aussi d'un siège pour la région EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Fluence opère en tant qu'unité commerciale au sein de la division Digital Solutions de Signify. Pour en savoir plus sur Fluence, consultez le site www.fluence.science.

