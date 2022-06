nShift: Trois consommateurs sur cinq préfèrent acheter auprès de détaillants qui offrent plusieurs options de livraison





Les détaillants doivent répondre aux attentes des clients en matière d'exécution et de livraison à tous les stades de leur croissance sous peine de rater le tournant, selon nShift

LONDRES, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Les consommateurs ont développé des attentes plus élevées vis-à-vis de l'expérience de commerce électronique. Trois acheteurs sur cinq choisiront des détaillants qui proposent des conditions de livraison qui répondent à leurs besoins ; commodité, rapidité ou un mélange des deux.1 La communication est également importante, quatre consommateurs sur cinq s'attendent à être tenus informés à chaque étape du parcours d'exécution et de livraison.2

D'après nShift, le leader mondial de la gestion de la livraison de colis, il est important que les détaillants soient en mesure de répondre à de telles attentes à tous les stades de leur croissance.

Dans son dernier guide, « Shipping for Growth » nShift explore la façon dont les détaillants peuvent continuer à satisfaire leurs clients à mesure qu'ils évoluent. De l'augmentation de l'efficacité et de la flexibilité à une offre plus large d'options de livraison et de retour, en passant par l'organisation de relations avec plusieurs transporteurs afin de proposer la livraison internationale.

Efficacité et flexibilité : l'automatisation du processus de réservation et d'impression peut considérablement améliorer l'efficacité, notamment pour les petites entreprises. Être en mesure de générer une documentation dès qu'une commande est passée et d'identifier la solution de transport optimale pour chaque commande, peut garantir d'importantes économies en termes de temps et d'argent. Une gamme d'options : à mesure qu'une entreprise se développe, il est essentiel qu'elle continue d'offrir une gamme d'options de livraison. Près de la moitié des acheteurs achèteront ailleurs s'ils estiment que les délais de livraison sont trop longs, et près d'un tiers déclarent que le fait de pouvoir spécifier un créneau de livraison les encouragerait à faire leurs achats auprès d'un détaillant plutôt qu'un autre.3 4 La durabilité est également importante. De nombreux consommateurs sont prêts à attendre plus longtemps pour recevoir leurs livraisons si cela permet de réduire leur empreinte carbone.5 Croissance internationale : afin qu'ils puissent continuer à offrir aux consommateurs une expérience de livraison transparente à mesure qu'ils se développent à travers le monde, les détaillants auront besoin de relations avec une large sélection de transporteurs régionaux et internationaux.

Lars Pedersen, CEO de nShift, déclare :

« Le succès de la croissance d'un e-commerçant dépend largement de sa capacité à répondre aux attentes croissantes de ses clients. Cela exige une plus grande flexibilité et efficacité, notamment pour les petites entreprises qui ne disposent pas du temps ou des ressources nécessaires. »

« Plus important encore, qu'il s'agisse d'une offre plus large d'options de livraison et de retour, d'automatisation du processus de réservation et d'impression ou de l'accès à un plus grand choix de transporteurs, ils doivent s'appuyer sur un partenaire qui dispose des connexions et de la technologie, et qui peut les soutenir à mesure qu'ils évoluent. »

Téléchargez le guide « Shipping for Growth » ici

À propos de nShift

Créé en 2021, nShift est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion de la livraison dans le cloud permettant une expédition et un retour fluides de près d'un milliard de colis par an dans 190 pays. Le logiciel de nShift est utilisé partout dans le monde par les expéditeurs du monde de l'e-commerce, de la vente au détail, de la fabrication et de la logistique tierce partie.

Le siège de la société est basé à Londres et à Oslo.

Elle compte plus de 500 employés répartis dans des bureaux en Suède, en Finlande, en Norvège, au Danemark, au Royaume-Uni, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Roumanie.

