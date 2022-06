La marque jetable qui monte en Europe - FLERBAR





LONDRES, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Lancée début 2022, FLERBAR est une marque de vapoteuses jetables tendances venue d'Europe qui s'attache à offrir une expérience plus agréable et à créer une technologie de pointe tout en gardant un design élégant, propre et transparent. FLERBAR a également lancé de nouveaux produits au nom de la marque.

L'équipe de R&D de FLERBAR à l'origine de l'apparence élégante et de toutes les saveurs uniques s'est appuyée sur tous les retours des utilisateurs des marchés du Royaume-Uni et de l'UE concernant ce qu'ils attendaient d'un dispositif de vape jetable.

La vapoteuse jetable FLERBAR est un appareil élégant et transparent qui offre une sensation fluide tout en permettant une bonne prise. La base de la FLERBAR brille lors du tirage grâce à une LED bleu métallique.

Avec son design unique d'airflow ouvert, la FLERBAR garantit une saveur puissante à chaque bouffée.

Plus durable grâce à la batterie de haute qualité de 500 mAh, c'est la clé pour profiter des saveurs alléchantes jusqu'à la dernière goutte.

Le design épuré et les couleurs vives attirent les groupes de consommateurs à la recherche d'une vapoteuse jetable, élégante et tendance.

Alors que les vapoteurs ont accès des expériences de vape de plus en plus simples et agréables, FLERBAR souhaite proposer une vapoteuse jetable savoureuse, pratique, facile d'utilisation, abordable et raffinée. Face à la popularité des vapoteuses jetables, FLERBAR s'est saisi de leur efficacité comme alternative plus saine au tabagisme. L'équipe de R&D de FLERBAR choisit d'utiliser de la glycérine végétale, de l'extrait de propylène glycol végétal médicinal et du parfum naturel comme principaux ingrédients pour chaque vapoteuse jetable.

Parmi la gamme complète de saveurs, on trouve le tabac, le fruit, la menthe et des saveurs de boissons. FLERBAR est aux avant-postes de la vape ! Les saveurs testées étaient intenses et audacieuses. Tout ceci ajouté à une production de vapeur raisonnable fait de FLERBAR la marque immédiatement accessible aux nouveaux vapoteurs. Les saveurs simples et uniques n'ont jamais été aussi délicieuses. La saveur et l'expérience de vape FLERBAR sont très appréciées par les critiques et les utilisateurs en Europe.

FLERBAR travaille également avec l'une des plus grandes agences de conformité de l'UE - ARCUS pour s'assurer que tout ce que nous faisons est irréprochable vis-à-vis de la directive de l'UE relative aux produits du tabac. Toutes les équipes FLERBAR visent à offrir aux utilisateurs une expérience sereine.

Renseignements pour les médias :

Équipe des ventes

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834323/1.jpg

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 12:00 et diffusé par :