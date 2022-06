Début prochain des travaux de construction d'un nouveau centre énergétique à Gatineau





GATINEAU, QC, le 9 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en donnant l'exemple par l'écologisation de ses propres activités.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, assiste à une cérémonie de lancement pour la construction du Centre énergétique de Gatineau modernisé, en présence de l'honorable Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor, et en compagnie d'Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre Tassi, ainsi que de représentants de l'initiative Innovate Energy.

Le Centre énergétique de Gatineau fait partie du Programme d'acquisition de services énergétiques (PASE), qui permettra de moderniser et de décarboniser le réseau énergétique du district fédéral. Ces installations alimentent en chauffage quelque 80 édifices et assurent la climatisation de 67 immeubles de la région de la capitale nationale, y compris les édifices du Parlement. Dans le cadre d'une entente de partenariat public-privé, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) collabore avec Innovate Energy en vue d'aménager un réseau d'alimentation énergétique au sein du district, qui aidera le gouvernement à réaliser son objectif de réduire de 40 % d'ici 2025 les émissions de gaz à effet de serre générées par ses activités.

Le Centre énergétique de Gatineau est l'un des 4 sites qui composeront le réseau énergétique du district fédéral. Les travaux de construction commenceront en juin 2022 et devraient se poursuivre jusqu'en mars 2025. À terme, le nouveau centre affichera un bilan neutre en carbone et deviendra l'une des centrales énergétiques parmi les plus vertes et les plus durables de cette catégorie en Amérique du Nord.

D'ici 2025, l'ensemble du réseau énergétique du district fédéral sera modernisé. Les installations actuelles à vapeur, qui sont très polluantes et énergivores, seront remplacées par un système de pointe à l'eau chaude basse température. On estime que ce système permettra de réduire d'environ 92 % les émissions de gaz à effet de serre produites par les opérations de chauffage et de climatisation.

Citations

« Le nouveau centre représentera un virage majeur par rapport aux installations auxquelles nous sommes habitués pour le chauffage et la climatisation des édifices de la région de la capitale nationale. Ce centre énergétique nous permettra non seulement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, d'économiser des centaines de millions de dollars en chauffage et en climatisation et d'accroître la sécurité, mais il servira également d'exemple pour d'autres initiatives du même genre à l'échelle internationale. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le Centre énergétique de Gatineau modernisé figurera parmi les rares centres énergétiques de même ampleur ayant un bilan carboneutre en chauffage et refroidissement en Amérique du Nord. La collectivité bénéficiera par ailleurs d'espaces verts supplémentaires à l'intention des résidents de la région grâce à l'aménagement d'aires publiques accessibles toute l'année. »

L'honorable Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor

« Innovate Energy est fière de collaborer à titre de partenaire avec le gouvernement du Canada en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réaliser des économies et d'améliorer la sécurité grâce aux travaux de conception, de construction et d'exploitation du réseau énergétique modernisé de la région de la capitale nationale. »

Tony Cook, directeur de projet du Programme d'acquisition de services énergétiques

Innovate Energy

Les faits en bref

Dans le cadre du Programme d'acquisition de services énergétiques (PASE), SPAC modernise les centrales thermiques et de refroidissement qui alimentent les édifices fédéraux et d'autres immeubles de la région de la capitale nationale, et qui permettent de chauffer et de climatiser quelque 1,6 million de mètres carrés accueillant 55 000 occupants.

Le réseau énergétique de la région de la capitale nationale englobe actuellement 5 centrales utilisant des canalisations construites il y a 50 à 100 ans. Le système actuel repose sur des technologies désuètes et la durée de vie utile de nombreuses composantes est pratiquement atteinte.

D'une valeur de 3,8 milliards de dollars, le projet du PASE comporte 2 volets. Le premier, à hauteur de 1,5 milliard de dollars, prévoit la conception et la construction du nouveau réseau énergétique du district, qui sera parachevé en 2026. Le deuxième volet, évalué à 2,3 milliards de dollars, concerne les activités d'exploitation et de maintenance du nouveau système (y compris les coûts énergétiques) sur un horizon de plus de 35 ans.

Le contrat pour le projet du PASE a été accordé en 2019 à Innovate Energy, un consortium formé des partenaires PCL Construction, ENGIE Services Canada et Black & McDonald, avec la participation de WSP et de bbb architects.

En misant sur l'énergie à 99 % sans carbone du réseau d'Hydro-Québec, le nouveau centre deviendra l'une des rares centrales thermiques et de refroidissement carboneutres d'une telle envergure en Amérique du Nord.

Une portion des nouvelles installations s'harmonisera avec l'environnement immédiat puisqu'elle sera construite sous terre. De nouvelles aires publiques y seront aménagées en surface, notamment des jardins, des terrasses, des aménagements urbains ainsi que des espaces verts à vocation récréative.

Une fois achevé en 2025, le réseau modernisé regroupera 4 centrales énergétiques, soit le nouveau Centre énergétique du pré Tunney, le nouveau Centre énergétique Cliff de la Colline du Parlement, le nouveau Centre énergétique de Gatineau modernisé, ainsi que le Centre énergétique des buttes de la Confédération, rénové et actualisé. Les installations du Conseil national de recherches seront mises hors service.

Produits connexes

