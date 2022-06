Tour d'horizon des expositions estivales dans VSP





Montréal, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension propose cet été aux citoyennes et aux citoyens deux expositions uniques. Dès le 13 juin prochain, la maison de la culture Claude-Léveillée présentera les oeuvres de l'artiste Anna Binta Diallo avec l'exposition Errances - un retour, tandis que la salle de diffusion de Parc-Extension accueillera l'exposition Matière Lumière de Julie Trudel et Nancy Bussières, sous le commissariat d'Émilie Granjon, le jeudi 23 juin prochain.

« Nos maisons de la culture sont d'importants lieux de diffusion qui offrent des expositions aussi variées qu'intéressantes. En plus des oeuvres que l'on retrouve dans la maison de la culture Claude-Léveillée, Anna Binta Diallo expose son art dans les fenêtres du bâtiment. Julie Trudel et Nancy Bussières, quant à elles, nous feront découvrir des univers cachés au sein de la matière et de la couleur », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Errances - un retour



L'exposition Errances-un retour nous raconte un voyage, tant géographique qu'intérieur. À travers une imagerie immersive et empreinte de nostalgie, Anna Binta Diallo questionne et joue avec notre imaginaire. Ses personnages nous plongent dans un univers où le mythe joue avec la réalité laissant toujours une question en suspens : à quel point les migrations et mémoires collectives forgent nos identités individuelles? Ces installations à grande échelle nous procurent des éléments de réponse.

Entre photographies historiques, littérature et récits autobiographiques, ses personnages complexes sur fond épuré produisent des contrastes saisissants. Anna Binta Diallo veut aborder des enjeux sociétaux actuels (migrations, quête identitaire, altérité) en mêlant souvenirs et contes folkloriques. Débutée initialement lors d'une résidence à Banff Centre en 2019, la série Errances - Wanderings, a été exposée en Finlande en 2020. La série Errances s'expose pour la première fois sur le sol canadien.

L'exposition Errances - un retour se tiendra jusqu'au 28 août 2022 à la maison de la culture Claude-Léveillée.

Vernissage : jeudi 16 juin à 17 h

Visites accompagnées : samedis 13 et 27 août à 13 h

Matière Lumière

Le projet Matière Lumière donne naissance à une nouvelle forme artistique, fruit du croisement entre peinture, sculpture, art lumineux et scénographie. La peintre Julie Trudel et la scénographe Nancy Bussières allient leurs expressions artistiques pour créer un langage hybride fait de matière et de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Les partitions lumineuses révèlent, masquent ou amplifient la présence physique des tableaux. C'est par le choix de compositions de couleurs qui entrent en friction et par leurs courbes dynamiques de dévoilement dans le temps que les effets d'optique se lient à la lumière en mouvement pour créer une expérience polysensorielle. Les oeuvres s'engagent dans un dialogue entre ce qui est là et ce qui est perçu, entre temps et espace. Dans la salle d'exposition tamisée, elles s'animent doucement, sereinement, invitant les visiteuses et les visiteurs à la contemplation et à la lenteur.

L'exposition Matière Lumière se tiendra jusqu'au 21 août 2022 à la salle de diffusion de Parc-Extension.

Vernissage : mercredi 22 juin à 17 h

Visites accompagnées : samedis 9 et 23 juillet à 13 h 30 (sur inscription)

Table ronde : samedi 20 août, de 13 h à 14 h 30

En collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, l'Université du Québec à Montréal, via son Programme d'aide financière à la recherche et à la création, Hexagram-UQAM et La Galerie de l'UQAM.

Aucune inscription n'est requise pour visiter les expositions. Parcourez la programmation culturelle estivale sur le site montreal.ca/vsp.

