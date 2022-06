Assermentation de 16 nouveaux contrôleurs routiers





NICOLET, QC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui avait lieu à Nicolet l'assermentation de 16 contrôleurs routiers formés à l'École nationale de police du Québec. Ces nouveaux agents de la paix se joignent officiellement à la grande équipe de la Société de l'assurance automobile du Québec.

La cérémonie protocolaire marque l'achèvement d'une formation intensive de 21 semaines au cours desquelles les aspirants ont étudié le Code de la sécurité routière, le Code de procédure pénale et le Code criminel, en plus d'effectuer des sorties thématiques. La cérémonie d'assermentation, célébrée devant leurs proches, a souligné la rigueur, la persévérance et l'engagement dont les recrues ont fait preuve pendant leur formation.

Présents sur l'ensemble du réseau routier québécois, les contrôleurs routiers ont pour mandat d'en assurer la protection ainsi que de surveiller et de contrôler le transport routier des personnes et des biens. Ils préviennent et répriment également les infractions aux lois et aux règlements qui régissent l'industrie du transport. Ils veillent ainsi à l'application de 12 lois et à plus de 33 règlements afin de rendre les routes du Québec des plus sécuritaires.

Par leurs actions, les contrôleurs routiers améliorent la sécurité des usagers de la route, protègent le réseau routier et veillent au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport des personnes et des biens.

Citations :

« À partir d'aujourd'hui, vous devenez des ambassadeurs et des ambassadrices de la sécurité routière, des agents d'information et de sensibilisation auprès de notre clientèle. Vous contribuerez ainsi chaque jour à faire vivre notre mission, soit de protéger la personne contre les risques liés à l'usage de la route. Votre place est importante; c'est un honneur de vous accueillir parmi nous! »

Denis Marsolais, président et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec

« Vous vous apprêtez maintenant à vous rendre sur la route pour faire vivre notre devise : « Sécurité, protection, équité ». Vous êtes des acteurs indispensables au sein d'une force active en sécurité routière. Quelle que soit la région où vous avez été assignés, votre équipe vous attend et est heureuse de pouvoir compter sur votre dynamisme et votre engagement. »

Guy Tremblay, vice-président au contrôle routier et à la sécurité des véhicules de la Société de l'assurance automobile du Québec

