Avis média - Ivanhoé Cambridge, la Ville de Montréal, Cogir Immobilier et Pomerleau invitent les médias au dévoilement officiel d'un projet de développement unique





MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Ivanhoé Cambridge, la Ville de Montréal, Cogir Immobilier et Pomerleau ont le plaisir de vous convier au dévoilement officiel d'un projet unique de développement à usage mixte (résidentiel, commercial et bureau) qui viendra revaloriser et transformer un secteur situé à l'intersection du Vieux-Montréal et de Griffintown. L'annonce aura lieu en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

À cette occasion, les partenaires présenteront les principales composantes de ce projet gagnant du concours international Reinventing Cities de l'organisation C40 et dévoileront des rendus architecturaux.

QUAND : Le 14 juin 2022

10 h 45 : Arrivée des invités

11 h?: Allocutions et pelletée de terre



OÙ : 995 Rue de la Commune Ouest, Montréal, QC H3C 4H5

PRISES DE PAROLE :

Valérie Plante, mairesse de Montréal

Élise Proulx, Cheffe, Développement économique, Québec, Ivanhoé Cambridge

Stéphane Côté, Associé, Président Division Grands Projets, Cogir Immobilier

Pierre Pomerleau , Président-directeur général, Pomerleau

