Asmo Corporation of Japan va lancer « KASA no SAYA », un porte-parapluie faisant le meilleur usage de l'artisanat traditionnel japonais de Sabae et Kyoto, sur Kickstarter le 6 juin (lundi)





Asmo Corporation est une société japonaise spécialisée dans la conception de produits. Développé avec les ODD à l'esprit, il s'agit d'un produit respectueux de l'utilisateur et de l'environnement, qui intègre l'artisanat traditionnel du Japon dans l'espoir de présenter notre culture et nos conceptions au public du monde entier.

KASA no SAYA Youtube : https://youtu.be/7o4r1VsFsK0

Le produit est « KASA no SAYA » (gaine parapluie).

Il sera lancé dans le monde entier via Kickstarter.

https://www.kickstarter.com/projects/kasanosaya/kasa-no-saya-japanease-samurai-like-umbrella-holder

« KASA no SAYA » vous permet de transporter des parapluies en toute sécurité et de manière pratique. Il tire son nom du fait que le mouvement d'insertion d'un parapluie dans le produit ressemble à celui d'un samouraï rengainant son épée. Le produit a fait deux fois l'objet d'un financement participatif au Japon, atteignant 507 % de l'objectif la première fois (https://www.makuake.com/project/saya) et 358 % la deuxième fois (https://www.makuake.com/project/saya02).

Le produit combine l'attrait des résines d'acétate et du bambou naturel avec un nouveau design attrayant. Le lustre et les motifs provenant de l'artisanat traditionnel japonais sont artistiques et esthétiques, en eux-mêmes. En tant que tel, le produit peut être utilisé quotidiennement comme accessoire pour votre sac ou porte-documents préféré. Nous recommandons fortement le produit, même à ceux qui n'utilisent pas de parapluies.

Sur Kickstarter : 6 juin - 31 juillet 2022

