Québec investit 1,53 M$ pour favoriser l'engagement paternel et la coparentalité





QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui le déploiement de 46 projets au Québec, représentant un investissement total de 1,53 million de dollars, afin de favoriser l'engagement des pères auprès de leurs enfants ainsi que l'exercice de la coparentalité.

La mise en place de ces initiatives découle d'un appel de projets lancé par le gouvernement du Québec en novembre dernier dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives favorisant l'engagement paternel et l'exercice de la coparentalité. Rappelons que ce programme vise à promouvoir, à valoriser et à encourager l'engagement paternel dès la période prénatale, dans une perspective de prise en charge équitable des responsabilités familiales, notamment la répartition des tâches et les soins donnés aux enfants. Dans le souci d'une plus grande égalité entre les femmes et les hommes, ce programme a aussi pour objectif de soutenir le développement et l'adaptation d'activités et de services qui contribuent à un engagement accru des pères auprès de leurs enfants.

Citations :

« En collaboration avec les organismes partenaires, notre gouvernement travaille au soutien des divers acteurs de nos communautés pour que les parents, en particulier les pères, puissent bénéficier de plus de moyens concrets et de plus de services pour favoriser leur engagement au sein de leur famille. Étant père moi-même, je sais que les responsabilités familiales sont nombreuses et que l'engagement des deux parents favorise le développement des familles à leur plein potentiel. Ainsi, Québécoises et Québécois pourront compter sur ces nouvelles initiatives pour les appuyer dans leurs ambitions et leurs rôles parentaux! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis très heureuse que tous ces projets soient mis en oeuvre au Québec. Assurément, cela contribuera à l'atteinte de l'égalité et à un meilleur partage des responsabilités entre les femmes et les hommes dans l'éducation des enfants. Ces initiatives permettront entre autres aux pères d'être mieux outillés pour remplir pleinement leur rôle. À plus grande échelle, nous croyons que cela entraînera également des changements dans les pratiques de même que dans la façon dont la place du père est perçue dans la vie familiale. Voilà une très bonne nouvelle! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Un budget total de 1,7 million de dollars était disponible pour cet appel de projets. De ce montant, 500 000 $ proviennent de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 (Stratégie égalité).

Le Programme se termine le 31 mars 2023.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le programme et connaître la liste détaillée des projets retenus dans l'ensemble du Québec, consultez le Programme de soutien financier aux initiatives favorisant l'engagement paternel et l'exercice de la coparentalité.

