Ricoh Canada présente le nuage de gestion de l'impression, conçu pour alléger le fardeau qui pèse sur les équipes des TI





Le nuage de gestion de l'impression (NGI) de Ricoh est une solution d'infrastructure tout-en-un unique qui permet aux organisations de toute taille de profiter de l'agilité et de l'innovation qui caractérisent la technologie en nuage.

MISSISSAUGA, ON, le 9 juin 2022 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. a le plaisir d'annoncer le lancement du nuage de gestion de l'impression (NGI) de Ricoh. Rationalisez votre infrastructure d'impression, éliminez les serveurs d'impression et allégez le fardeau de votre équipe des TI grâce à cette solution de logiciel-service (SaaS) rentable. Faites passer la gestion de l'impression au nuage pour vous simplifier la vie.

« Faites passer la gestion de l'impression au nuage pour vous simplifier la vie »

« Avec le lancement du NGI, Ricoh révolutionne la gestion de l'impression, conférant ainsi aussi aux équipes des TI et aux utilisateurs finaux une approche simple, sécuritaire et rationalisée à l'égard de l'impression et de la gestion de cette dernière », a dit Eric Fletcher, vice-président, Marketing et communications, chez Ricoh Canada Inc.

Modernisez facilement votre infrastructure d'impression. Voici quelques-uns des avantages que présente le NGI de Ricoh :

Allégez le fardeau de l'équipe des TI, faites en sorte de ne plus être dépendant de serveurs d'impression, centralisez la gestion et éliminez presque toutes les sources d'irritation communes nécessitant d'appeler le centre d'assistance des TI;

Haussez la productivité des employés tout en réduisant l'entretien et le soutien à l'aide d'un pilote d'imprimante universel qui normalise l'expérience des utilisateurs pour l'ensemble des fabricants et des appareils;

Gardez la souveraineté de vos données, que le NGI soit installé en tant que solution SaaS hébergée ou en tant que nuage hybride local;

Déployez et contrôlez toute l'infrastructure d'impression depuis une seule et même interface Web pour procéder immédiatement à une gestion optimale des commandes passées par les utilisateurs finaux et à un provisionnement d'appareils pour ceux-ci.

Ricoh reconnaît que les entreprises continuent de se concentrer sur la création de milieux de travail intelligents et sécuritaires. C'est la raison pour laquelle, grâce au NGI de Ricoh, vous serez à même de gérer l'utilisation de l'équipement fréquemment manipulé, tel que les imprimantes, pour que les utilisateurs finaux puissent imprimer sans avoir à toucher le panneau de commande de l'appareil, et ce, de manière fluide, sécuritaire et simple.

Le NGI de Ricoh possède la certification ISO/IEC 27001, qui comprend la conformité à SOC2 de même qu'un engagement envers un entretien et une amélioration continuels, afin de s'assurer que ce qui est en sécurité aujourd'hui le sera encore demain. Grâce à la souveraineté des données canadiennes, le NGI de Ricoh aide à protéger vos renseignements privés et confidentiels et à empêcher que d'autres pays n'en fassent l'acquisition.

Voyez en quoi le NGI de Ricoh pourrait être bénéfique pour votre organisation!

| À propos de Ricoh |

Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies et de services novateurs permettant aux employés de travailler plus intelligemment, et ce, peu importe l'endroit où ils se trouvent.

Grâce aux connaissances enrichies et aux capacités organisationnelles que Ricoh a développées au cours de ses 85 ans d'histoire, l'entreprise est l'un des plus importants fournisseurs de services numériques et de solutions d'impression conçus pour appuyer la transformation numérique et optimiser le rendement des entreprises.

Avec son siège social à Tokyo, le groupe Ricoh mène des opérations majeures partout dans le monde. De plus, ses produits et ses services sont maintenant à portée de clients répartis dans environ 200 pays et régions. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2021, le groupe Ricoh avait réalisé des ventes mondiales de 1 682 milliards de yens (environ 15,1 milliards de dollars américains).

Pour plus d'information, visitez www.ricoh.ca.

