Objectif 100% électrique - Vidéotron met en service ses premiers camions électriques Ford E-Transit





MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Vidéotron franchit aujourd'hui une autre étape importante de son virage vert, partie intégrante du plan d'électrification des transports de Québecor, avec l'intégration à sa flotte des tout premiers camions électriques Ford E-Transit. Ces véhicules de service, premiers d'une commande qui en compte une centaine, pourront être aperçus sur les routes du Québec au cours des prochaines semaines.

« L'électrification des transports est une voie d'avenir dans la lutte contre les changements climatiques et la mise en place d'une économie durable au Québec. Québecor est fière d'être parmi les premières entreprises à contribuer concrètement à cette transformation avec la mise en service de camions 100% électriques. Il est essentiel que le gouvernement maintienne son soutien aux initiatives de cet ordre pour que nous puissions collectivement continuer à changer les choses pour le mieux », a souligné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Les camions électriques Ford E-Transit sont dotés d'une puissance et d'une autonomie idéales pour les besoins des équipes techniques de Vidéotron qui effectuent des visites chez les clients.

Mentionnons également que Québecor a récemment complété l'intégration de 55 bornes de recharge à ses installations de la rue Frontenac, à Montréal, dans le but d'accueillir les véhicules électriques de la flotte Vidéotron. Plusieurs nouvelles bornes s'ajouteront à ce nombre dans divers centres opérés par l'entreprise au cours des prochains mois.

Comptant déjà de nombreux véhicules électriques dans son parc, Québecor s'est engagée, en janvier 2020, à électrifier la totalité des quelque 1 000 voitures et camions légers de l'ensemble de ses filiales. Au terme de cet investissement de plus de 17,5 millions de dollars, l'entreprise pourra diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 50 %, ce qui représente 85 000 allers simples Montréal-Toronto en avion pour une personne. Québecor s'est aussi jointe à l'initiative EV100, un regroupement mondial lancé par le Climate Group dont la mission est d'accélérer l'adoption des véhicules électriques au sein des entreprises d'ici 2030.

Ces initiatives s'inscrivent dans le plan d'action global mis sur pied par Québecor pour réduire l'empreinte environnementale de l'ensemble de ses filiales et qui inclut, entre autres, le programme de plateaux de tournage écoresponsables « On tourne vert » ainsi qu'un récent partenariat avec l'organisme Soverdi pour le verdissement des terrains privés et institutionnels de Montréal.

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31?mars 2022, Vidéotron comptait 1?406?400 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico et Vrai, ses services de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 520?900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1?846?100 clients abonnés à ses services au 31 mars 2022. À cette date, Vidéotron avait activé 1?626?400 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 803?600 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

Suivez-nous sur le Web

Suivez-nous sur Twitter

Pour les dernières nouvelles

SOURCE Vidéotron

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 10:00 et diffusé par :