CFSC-OPEC est reconnaissante du soutien de la Société Canadian Tire au programme « Ordinateurs pour les écoles et plus » et de son don de 1,25 M$ en technologie remise à neuf





MONTRÉAL, 09 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ordinateurs pour l'excellence Canada (CFSC-OPEC) a le plaisir d'annoncer la participation de la Société Canadian Tire (la « Société ») à son Engagement du PDG. La Société Canadian Tire fera don de 11 000 appareils en fin de cycle, soit l'équivalent de 1,25 M$ en technologie remise à neuf, qui seront distribuée à des communautés sous-desservies à l'échelle du Canada pendant les trois prochaines années à travers le programme Ordinateurs pour les écoles et plus (OPE+), un programme du gouvernement du Canada qui remet à neuf des appareils numériques afin de les redistribuer à des écoles, des bibliothèques, des organismes sans but lucratif, des communautés autochtones et des ménages admissibles à faible revenu.



« En se joignant au programme Ordinateurs pour les écoles et plus (OPE+) et en priorisant la réutilisation plutôt que le recyclage, la Société Canadian Tire réduira les émissions de carbone et contribuera à permettre à des Canadiens et Canadiennes d'obtenir les compétences et les outils nécessaires pour participer à notre économie numérique, déclare Toby Harper-Merrett, directeur général, CFSC-OPEC.

La participation de la Société Canadian Tire à l'Engagement du PDG aura un effet positif sur les communautés et aidera à élargir le programme OPE+ afin de favoriser l'équité numérique au Canada en fournissant aux jeunes des appareils abordables, des perspectives d'emploi et des compétences numériques essentielles. »

« La Société Canadian Tire est fière de s'associer à CFSC-OPEC et au programme OPE+ pour donner aux Canadiens et Canadiennes un accès égal à une technologie fiable et aux occasions offertes par celle-ci, dit Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire. Soutenir le travail de CFSC-OPEC et OPE+ afin de réduire le fossé numérique ainsi que d'aider les Canadiens et Canadiennes à réussir dans l'économie numérique d'aujourd'hui et dans le cadre de leurs futurs emplois compte parmi les nombreux efforts déployés par Canadian Tire pour renforcer les communautés en fonction de la raison d'être de sa marque, qui est d'améliorer la vie au Canada. »

Pour en savoir plus sur le programme, veuillez vous rendre à https://cfsc-opec.org.

À propos d'Ordinateurs pour les écoles et plus

Ordinateurs pour les écoles et plus (OPE+) est un programme national de partenariats qui remet à neuf des appareils numériques donnés par le gouvernement, le secteur privé et des individus pour l'usage des écoles, des bibliothèques, des organismes sans but lucratif, des communautés autochtones et des ménages admissibles à faible revenu. Ce programme est financé par le gouvernement du Canada.

À propos de CFSC-OPEC

Computers for Success ? Canada Inc.| Ordinateurs pour l'excellence - Canada Inc. (CFSC-OPEC) est un organisme sans but lucratif fondé en 2005 en vue de soutenir les programmes d'inclusion numérique et de développement économique du gouvernement du Canada. Les services de CFSC-OPEC comprennent la gestion de projets, les communications, le développement de partenariats et la planification stratégique.

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la «?Société?» est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les plus de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

Renseignements

Julie Brouard

Gestionnaire, Communications et partenariats

Ordinateurs pour l'excellence - Canada Inc.

[email protected]

(514) 793-8073

Carolyn Skinner

Chef, Communications de la Société

Société Canadian Tire

[email protected]

(647) 326-3203

