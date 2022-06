Pour sa 15e édition, le concours Les Médaillés de la relève a le plaisir d'honorer six entreprises québécoises d'exception





MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW/ - Une fois de plus cette année, PwC Canada a mis à l'honneur le repreneuriat dans le cadre de la 15e édition du concours Les Médaillés de la relève.

Des entreprises tournées vers l'avenir

Le concours Les Médaillés de la relève, créé au Québec par PwC Canada en 2006, a pour vocation de célébrer la réussite d'entreprises québécoises qui ont accompli avec succès leur processus de relève, notamment en conservant la pérennité de celles-ci. Ce concours veut mettre au premier plan ces sociétés québécoises, en contribuant à les faire rayonner davantage et à faire parler de la relève.

Célébrant le succès des transferts d'entreprise du Québec, le concours fête cette année son 15e anniversaire. Cette édition marque aussi le retour à un format présentiel pour la première fois depuis 2019. Pour l'occasion, ce sont près de 200 personnes qui se sont réunies le 8 juin à l'Hôtel Windsor de Montréal, en compagnie du président d'honneur, David Cape, président du Groupe Marcelle, afin de célébrer ces entreprises québécoises qui ont réussi leur processus de relève. Les jurys étaient présidés par Martin Deschênes, vice-président du conseil d'administration du Groupe Deschênes Inc., pour la catégorie Relève familiale et Claude Auchu, Associé, Chef de la direction de lg2, pour la catégorie Relève entrepreneuriale.

Que ce soit en matière de relève entrepreneuriale ou de relève familiale, l'intégration d'une nouvelle équipe de direction est un défi important pour le succès et l'expansion entrepreneuriale québécoise. Cette année encore, le concours organisé par PwC Canada et ses partenaires honore ces entreprises d'ici. Six entreprises de la communauté d'affaires du Québec ont été couronnées.

Les lauréates de 2022 se trouvent dans les catégories habituelles du concours: Relève familiale et Relève entrepreneuriale.

«?Au fil des ans, ce concours a su attirer de nombreuses entreprises, qui ont été honorées grâce à leur réussite exemplaire en matière de transfert. Chaque année, il inspire de jeunes et de moins jeunes entrepreneurs à réaliser leur rêve et à assurer la pérennité de nos fleurons.?»

- Yves Bonin, associé et leader Services aux sociétés privées à PwC Canada

«?Participer à ce concours, qui met à l'honneur les entreprises familiales et entrepreneuriales québécoises prospérant au fil du temps, avec des transitions vers de nouvelles générations de leadership, est un honneur et un hommage à la force que les liens familiaux peuvent apporter à une entreprise.?»

- David Cape, président, Groupe Marcelle, et président d'honneur de la 15e édition du concours

«?Pour que la magie de la succession opère, ça prend la pleine ouverture et la décision de céder de la part du ou des cédants, et le talent, le respect et le gros travail du ou des releveurs. Je n'appelle pas cela "magie" pour rien?!?»

- Martin Deschênes, vice-président du conseil d'administration, Groupe Deschênes inc., et président du jury Relève familiale

«?L'aventure de l'entrepreneuriat n'est pas seulement réservée au démarrage d'entreprise, mais aussi au repreneuriat. Célébrons ces initiatives inspirantes pour notre économie.?»

- Claude Auchu, associé, chef de la direction, lg2, et président du jury Relève entrepreneuriale

Catégorie Relève familiale

Médaillé Or : Topring

Alexandre Ménard, Directeur national des ventes

Marie-Christine Ménard, Chargées de projets

Anne-Catherine Ménard, Coprésidente

Frédéric Théroux, Coprésident

Louis Ménard, Fondateur

Cette entreprise fondée en 1979 offre son expertise en air comprimé aux secteurs manufacturiers, de l'automobile et de la construction. Après avoir vécu lui-même un transfert générationnel, le fondateur, Louis Ménard, a soigneusement préparé ses enfants Anne-Catherine, Alexandre et Marie-Christine, ainsi qu'un collaborateur clé, Frédéric Théroux, à prendre la relève. «?Un transfert d'entreprise doit idéalement se faire sur plusieurs années, et il doit être réfléchi et planifié. Il faut s'entourer d'experts pour couvrir l'ensemble des facettes du transfert, que ce soit du point de vue technique ou humain. La prochaine génération doit aussi pouvoir apporter sa propre couleur?», disent Anne-Catherine Ménard et Frédéric Théroux, coprésidents.

Médaillé Argent : Lanauco

Vincent Mailhot, Président-directeur général

Tommy Mailhot, Copropriétaire

Comptant 111 employés, cette entreprise offre des services intégrés en construction et en entretien de lignes électriques de distribution auprès des services publics et d'entreprises privées. La planification de la relève et le transfert du savoir se sont déroulés pendant 10 ans, jusqu'à la mort soudaine du fondateur, Jean-Claude Mailhot, et de sa fille Janie. «?Avec le recul, je constate la qualité du plan de relève?», avoue Vincent Mailhot, président, qui ajoute : «?Nous avons traversé toutes sortes d'épreuves et nous sommes toujours là, grâce aux enseignements de nos parents et à l'espace qu'ils nous ont laissé.?»

Médaillé Bronze : Trudeau

Anne-Marie Trudeau, Présidente-directrice générale

De génération en génération, Trudeau a eu à coeur de contribuer à la qualité de vie des gens. À cet instinct de commerçant s'est ajouté celui de visionnaire afin de créer et nourrir de nouveaux modes de vie. «?Mon désir le plus cher est de pérenniser l'entreprise en traçant les nouvelles voies de prospérité pour l'avenir, et c'est avec fierté que nous exportons le savoir-faire d'ici partout dans le monde. Le transfert d'entreprise entre mon père et moi a été un moment mémorable, et mon intention est de continuer la croissance en m'inspirant de sa vision d'avant-garde?», explique Anne-Marie Trudeau, présidente.

Catégorie Relève entrepreneuriale

Médaillé Or : Multi Online Distribution

Jean-Philippe Michaud, Chef de la direction et copropriétaire

Louis G. Langelier, Président et copropriétaire

Les quais et accessoires connexes Multinautic ainsi que les pergolas, renforts métalliques et jardinières de Korto Structures, tous conçus et fabriqués par le groupe, sont vendus en quincaillerie, sur le web et auprès de détaillants et de distributeurs. Les repreneurs Jean-Philippe Michaud et Louis G. Langelier ont su faire évoluer ce qui était à l'origine une entreprise familiale fondée en 1974. «?Avec fougue, vision et engagement, nous avons réussi à acquérir une entreprise au potentiel?énorme?», mentionne Louis G. Langelier, président. «?Ce concours souligne aussi les efforts de notre équipe et son dévouement à faire grandir l'entreprise?», ajoute Jean-Philippe Michaud, chef de la direction.

Médaillé Argent : Microbrasserie Pit Caribou

Jean-François Nellis, copropriétaire

Vincent Coderre, copropriétaire

Depuis sa création, en 2007, la microbrasserie gaspésienne Pit Caribou a connu une forte croissance, tellement que son cofondateur ne se voyait pas devenir gestionnaire pour en poursuivre la lancée. L'acquisition faite par Jean-François Nellis et Vincent Coderre a donné un nouveau souffle à l'entreprise, en plus de faire naître d'ambitieux plans d'expansion vers d'autres marchés. «?Entre mer et montagnes; c'est ici que la vue prend tout son sens.?Envole-toi vers la Gaspésie et vis ton rêve?!?» exprime non sans poésie Jean-François Nellis, copropriétaire.

Médaillé Bronze : Technominex

Norman Jacob, Président Directeur général

Cette firme établie à Rouyn-Noranda offre des services-conseils géologiques et techniques aux entreprises d'exploration minière de partout au Canada. Une transition graduelle s'est déroulée entre son fondateur, Daniel Desrosiers, et son directeur général repreneur, Norman Jacob, de même qu'une évolution du style de gestion. «?Si la relève se fait pour les bonnes raisons, les employés n'hésiteront pas à s'engager aux côtés du repreneur et à assurer la pérennité de l'entreprise, croit Norman Jacob, président-directeur général. Après tout, ne s'agit-il pas de l'objectif ultime d'un processus?de relève??»

PwC Canada ainsi que les partenaires du concours, Banque de développement du Canada, Banque Nationale, FASKEN, Fonds de solidarité FTQ, La Presse, Familles en affaires - HEC MONTRÉAL et KOZE félicitent les lauréats de cette 15e édition. Pour en savoir plus sur ce concours, visitez le www.lesmedaillesdelareleve.com .

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre mission est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 7 000 associés et employés dans l'ensemble du pays se consacrent à livrer des services de qualité en certification, fiscalité et conseils et transactions. PwC Canada est membre du réseau PwC qui compte plus de 284 000 personnes dans 155 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/ca/fr.

© 2022 PricewaterhouseCoopers LLP, s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l'Ontario. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre étant une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure .

