L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto annonce qu'AECOM dirigera un nouveau plan directeur environnemental





Le plan à long terme sera axé sur sept champs d'intérêt clés de la performance environnemental

TORONTO, le 9 juin 2022 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) s'associe à AECOM afin de diriger l'élaboration d'un nouveau plan directeur environnemental pour l'organisation.

La GTAA dispose d'un programme environnemental établi et efficace et s'est engagée à mettre au point un nouveau plan directeur environnemental afin de maintenir sa position de chef de file en matière de durabilité écologique.

« Les effets de la COVID-19 sur le secteur de l'aviation sont bien documentés, mais ils représentent aussi une occasion sans précédent de définir et d'intégrer des pratiques exemplaires de conception, de construction et d'exploitation durables du point de vue environnemental, a déclaré Pat Neville, vice-président, Développement de l'aéroport et services techniques, GTAA. Ces éléments de durabilité écologique seront essentiels pour assurer le rétablissement de l'aéroport tout en garantissant qu'il soit plus efficace et plus résilient à l'avenir. »

En 2021, la GTAA a publié une politique environnementale mise à jour et axée sur sept champs d'intérêt : la résilience face aux changements climatiques, la carboneutralité et les émissions carbone, l'utilisation stratégique de l'énergie, la gestion de l'eau, le milieu naturel, la gestion des déchets et la gestion du bruit. Les principaux objectifs à long terme énoncés dans la politique comprennent l'élimination des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) et des déchets au plus tard en 2050, et un engagement à utiliser une énergie 100 % renouvelable d'ici 2050.

La GTAA intègre activement le développement durable dans tous les aspects de ses activités, qu'il s'agisse des futures dépenses d'investissement dans les infrastructures et de la réfection en cours de la piste 06L/24R ou encore des systèmes d'énergies renouvelables sur place, des véhicules et chargeurs électriques, des pratiques d'approvisionnement durables et de l'adoption des principes de l'économie circulaire afin de réduire au minimum les déchets.

AECOM est l'un des principaux fournisseurs de services de consultation de l'industrie en matière de planification, de conception, de construction et d'exploitation d'infrastructures et d'installations liées à l'aviation. Depuis plus de 75 ans, elle sert plus de 500 clients dans les domaines des aéroports, des compagnies aériennes, des fournisseurs d'aéronefs, des agences et des militaires.

En s'associant à AECOM, la GTAA s'aligne sur une société d'experts-conseils mondialement reconnue, qui a fait ses preuves en matière d'aide aux aéroports et autres propriétaires et exploitants de grandes infrastructures leur permettant de mieux définir et orienter leurs plans et programmes environnementaux. AECOM concentrera ses efforts sur la suggestion de projets d'immobilisations de haut niveau et de changements liés au fonctionnement qui aideront la GTAA à atteindre ses objectifs environnementaux.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord - 40 millions + de passagers » par le Conseil international des aéroports (ou ACI), organisme qui représente les aéroports du monde au sein de l'aviation internationale. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI son prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

Pour en savoir plus, suivez les activités de l'aéroport Pearson de Toronto sur Twitter ( anglais et français ), Facebook ou Instagram .

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 09:38 et diffusé par :