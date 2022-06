La BIC investira jusqu'à 68 millions de dollars dans les autobus électriques à batterie pour la région de Durham





Des véhicules de transport en commun durables contribuent à des collectivités plus saines dans la région

Available in English

TORONTO, le 9 juin 2022 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et la municipalité régionale de Durham (la région de Durham ou la région) ont signé un protocole d'entente. Celui-ci pourrait amener la BIC à investir jusqu'à 68 millions de dollars pour soutenir l'achat par la Durham Region Transit (DRT) de jusqu'à 100 autobus électriques à batterie d'ici 2027.

L'investissement de la BIC est un programme de financement à faible taux d'intérêt qui prendra en charge une partie des coûts d'acquisition des autobus électriques à batterie. Comparativement aux autobus diesel, les coûts d'exploitation de ces autobus pourraient diminuer au fil du temps. Conformément à l'initiative des AZE de la BIC, le remboursement de l'investissement devrait être couvert par la réduction prévue des coûts d'exploitation au fil du temps des AZE par rapport aux autobus diesel.

Grande priorité de la stratégie E-Mission Zéro de DRT, les autobus électriques à batterie peuvent améliorer la qualité de vie des résident(e)s de la région de Durham qui bénéficieront d'options de transport plus propres. L'électrification des véhicules de transport en commun est une étape clé nécessaire au respect des engagements de la région en matière de changements climatiques au cours des 25 prochaines années.

On estime que la mise en oeuvre de jusqu'à 100 autobus électriques à batterie permettra d'économiser environ 8 000 tonnes d'émissions de carbone par an.

Le financement de la BIC s'accompagnera du financement d'Infrastructure Canada pour le transport en commun à zéro émission. La BIC et la région de Durham devraient atteindre la clôture financière d'ici le début de l'année 2023.

À ce jour, la BIC a investi plus de 1,5 milliard de dollars pour l'achat de plus de 5 000 AZE partout au Canada.

Citations :

Je me réjouis que la BIC fasse cet important investissement pour soutenir l'expansion des autobus à zéro émission dans la région de Durham. Notre partenariat aidera la région de Durham à offrir des transports publics plus propres aux générations futures. La BIC continuera de faire des investissements qui améliorent la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes et soutiennent des collectivités plus durables.



Ehren Cory, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada

Merci à nos partenaires de la BIC pour leur investissement dans nos autobus électriques à batterie, une priorité clé qui appuie le plan d'action sur les changements climatiques et le plan énergétique communautaire de la région de Durham. L'engagement de DRT à réduire la consommation et les coûts d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre grâce à l'électrification des véhicules de transport en commun créera un avenir plus propre et à faibles émissions de carbone.



John Henry, président régional et chef de la direction, région de Durham

Les autobus électriques à batterie ne sont qu'un des nombreux projets innovants qui soutiennent les objectifs E-Mission Zéro de DRT. Nous sommes heureux de franchir cette étape très importante vers l'amélioration de l'expérience client tout en rendant le transport en commun plus durable, plus sûr et plus rentable.



Shaun Collier, maire d'Ajax et président du conseil du comité exécutif du transport en commun

Le soutien de la BIC en vue de l'électrification du parc d'autobus de la région de Durham fournira une forme de transport plus propre et accessible. Cela répondra aux besoins des résidents et résidentes de ma collectivité et de la région de Durham, tout en aidant le Canada à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de climat. Je me réjouis de voir ce partenariat entre la BIC et la région de Durham.



Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref :

L'initiative des autobus à zéro émission de la BIC aide les agences de transport et les exploitants d'autobus scolaires à moderniser leur parc automobile en les équipant de véhicules écologiques.

La BIC cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars CA dans des projets de transport en commun qui sont dans l'intérêt public et soutiennent la croissance économique durable du Canada .

. Les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration. Conformément au plan d'action sur le changement climatique et au plan énergétique communautaire de la région de Durham , DRT s'engage à adopter des technologies renouvelables qui contribuent à des collectivités durables dans toute la région.

, DRT s'engage à adopter des technologies renouvelables qui contribuent à des collectivités durables dans toute la région. La stratégie E-Mission Zéro de DRT comprend une série d'initiatives de réduction des émissions destinées à introduire un réseau plus durable de véhicules, d'infrastructures et d'installations au cours des 25 prochaines années. Apportant une nouvelle technologie et une infrastructure intelligente dans la région de Durham , ce programme est bien placé pour réduire considérablement les émissions du transport en commun en mettant l'accent sur des communautés saines et durables pour les générations à venir.

Pour en savoir plus :

www.cib-bic.ca

www.durham.ca

DurhamRegionTransit.com

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 09:30 et diffusé par :