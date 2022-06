Boly Media annonce que son directeur de la technologie a détecté des erreurs cachées, mais fatales dans la théorie de la relativité restreinte





Dans le cadre de recherches visant à mettre au point les meilleures technologies de résolution du problème des énergies renouvelables, le directeur de la technologie de Boly Media Holdings Co., le Dr Xiaoping Hu, a détecté des erreurs cachées, mais fatales dans la théorie de la relativité restreinte. Le Dr Hu étudie et réfléchit à la théorie de la relativité d'Einstein depuis le lycée. Il a repéré deux erreurs de logique liées à la dérivation des transformations de Lorentz, qui est critique pour la théorie de la relativité restreinte. Deux hypothèses de base se sont par ailleurs révélées invalides, dont l'hypothèse relative à la constance de la vitesse de la lumière. Presque tous les anciens fondements expérimentaux et observationnels de la théorie de la relativité ont également été analysés, ce qui a permis de détecter des erreurs et des défaillances. Les découvertes du Dr Hu ont été passées au crible pendant plus de trois mois par de nombreux scientifiques et titulaires de doctorats de haut vol, notamment des groupes de lauréats des prix Nobel de physique et de mathématiques, et personne n'a encore pu corriger ces erreurs. En conséquence, le Dr Hu publie ici un rapport de preuves complet et rigoureux, et souhaite que l'ensemble du monde universitaire puisse résoudre ces erreurs, sans quoi les fondements de la physique moderne risqueraient de connaître une crise profonde.

Le rapport de preuves critiques ne contient que six pages, à partir de la page 35. Comme toute la physique moderne repose actuellement sur la théorie de la relativité, le Dr Hu enjoint les mathématiciens et physiciens professionnels du monde entier à se pencher à leur tour sur ces erreurs afin d'y remédier comme il se doit. La physique ne pourra pratiquement plus progresser si les erreurs fondamentales de la théorie de la relativité restreinte ne sont pas corrigées.

