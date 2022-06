NielsenIQ annonce la nomination de Tracey Massey au poste de directrice de l'exploitation





NielsenIQ, une société internationale de services d'information, annonce ce jour la nomination de Tracey Massey au poste de directrice de l'exploitation (COO) pour la première fois de son histoire. Cette dernière relèvera du président-directeur général et supervisera l'ensemble des aspects commerciaux de l'entreprise ainsi que ceux relatifs aux produits. Ses responsabilités engloberont celles du chiffre d'affaires, des plans de développement produit, de la stratégie des unités commerciales ainsi que de toutes les activités de NielsenIQ liées au marché.

« Tracey jouera un rôle essentiel dans la poursuite de la transformation de NielsenIQ, en accordant une place encore plus importante à la croissance durable grâce à l'exécution de nos initiatives stratégiques », déclare Jim Peck, directeur exécutif et président-directeur général de NielsenIQ. « Elle bénéficie de plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie et s'est distinguée par ses capacités à développer les activités mondiales. Plus important encore, sa façon de répondre aux besoins des clients et d'encourager des équipes fortement engagées sera la clé de notre évolution future. »

Tracey a récemment occupé le poste de présidente-directrice générale mondiale de Mars Pet Nutrition, la plus grande entreprise spécialisée dans les aliments pour animaux de compagnie au monde, réorganisant ses portefeuilles de produits et générant ainsi une croissance continue sous sa direction. Elle a auparavant endossé le rôle de présidente régionale de Mars Confectionary Americas, où elle a dirigé avec succès son équipe tout au long du processus de fusion entre Mars Chocolate Americas et Wrigley Co. Americas.

« Je suis ravie de rejoindre NielsenIQ et j'ai hâte de faire profiter les entreprises du secteur FMCG de mon expérience afin de contribuer à un avenir prospère pour l'entreprise », déclare Tracey Massey.

À propos de NielsenIQ

NielsenIQ est une société internationale de services d'information et la référence absolue en termes d'analyse du comportement des consommateurs et de performances des détaillants grâce à une compréhension connectée, complète et exploitable de l'évolution du consommateur omnicanal mondial. Les clients de l'industrie lui font confiance. NielsenIQ est une entreprise pionnière élaborant les analyses du comportement des consommateurs et des performances des détaillants du siècle prochain. Ses données, informations connectées et analyses prédictives optimisent les performances des sociétés de biens de consommation emballés et de commerce de détail en les rapprochant des communautés qu'elles servent et en contribuant à stimuler leur croissance.

NielsenIQ, société de portefeuille d'Advent International, est présente dans plus de 90 pays et couvre plus de 90 % de la population mondiale. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site NielsenIQ.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 09:15 et diffusé par :