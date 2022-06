Huawei annonce des inventions qui révolutionneront l'IA, la 5G et l'expérience utilisateur





L'entreprise divulgue des progrès en matière de PI et d'innovation lors d'un événement thématique

SHENZHEN, Chine, le 9 juin 2022 /CNW/ - Huawei a annoncé une série d'inventions clés dans le cadre de sa remise biennale des prix « Dix meilleures inventions » lors du forum « Élargir l'horizon d'innovation 2022 », tenu à son siège social à Shenzhen.

Les prix visent à reconnaître les inventions qui pourraient créer une nouvelle série de produits, devenir des caractéristiques commerciales importantes de produits actuels ou générer une valeur considérable pour l'entreprise et l'industrie.

Les inventions récompensées vont d'un réseau neuronal supplémentaire qui réduit considérablement la consommation d'énergie et la surface du circuit à un « iris optique » révolutionnaire qui fournit un identifiant unique pour les fibres optiques. Il est conçu pour aider les entreprises de télécommunications à gérer leurs ressources réseau, permettant de réduire le temps et les coûts associés au déploiement de la large bande.

L'annonce a été faite dans le contexte des droits de propriété intellectuelle, dont la protection et le partage, selon Huawei, sont essentiels à l'écosystème technologique.

« La protection de la PI est essentielle à la protection de l'innovation, a déclaré Song Liuping, chef des affaires juridiques de Huawei. Nous avons hâte d'octroyer des licences pour nos brevets et nos technologies afin de partager nos innovations avec le monde. Cela contribuera à élargir le paysage d'innovation ainsi qu'à faire progresser notre industrie et la technologie pour tous », a-t-il ajouté.

« Huawei se transforme constamment et montre au monde la valeur de la PI issue de la Chine », a déclaré Tian Lipu, président de la section chinoise de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle.

À la fin de 2021, Huawei détenait plus de 110 000 brevets actifs dans plus de 45 000 familles de brevets. Elle a plus de brevets octroyés que toute autre entreprise chinoise, a déposé le plus grand nombre de demandes de brevets auprès de l'Office européen des brevets et se classe au cinquième rang pour ce qui est des nouveaux brevets délivrés aux États-Unis. Pendant cinq années consécutives, Huawei s'est classée au premier rang mondial pour ce qui est des demandes présentées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets.

Alan Fan, responsable du service des droits de propriété intellectuelle de Huawei, a déclaré que la valeur des brevets de l'entreprise a été largement reconnue dans l'industrie, en particulier pour les normes courantes comme la technologie cellulaire, le Wi-Fi et les codecs audiovidéo.

« Au cours des cinq dernières années, plus de deux milliards de téléphones intelligents ont obtenu une licence en vertu de brevets 4G/5G de Huawei. Et pour les véhicules, environ 8 millions de modèles connectés avec licence de brevet Huawei sont livrés aux consommateurs chaque année », a affirmé M. Fan.

Huawei travaille aussi activement avec les sociétés d'administration des licences de brevets pour offrir des licences « à guichet unique » pour les normes générales.

« Plus de 260 entreprises, représentant un milliard d'appareils, ont obtenu des licences de brevet HEVC de Huawei par l'intermédiaire d'une communauté de brevets », a poursuivi M. Fan. Il a ajouté que la société est en pourparlers pour établir une nouvelle communauté de brevets afin de donner à l'industrie un « accès rapide » aux brevets de Huawei pour les dispositifs Wi-Fi dans le monde entier.

Huawei discute également de programmes de licences conjointes pour les brevets 5G avec des experts en licences et d'autres brevetés de premier plan de l'industrie.

Liu Hua, directeur du bureau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Chine, a félicité Huawei pour l'attention soutenue qu'elle accorde à l'innovation, déclarant : « Nous avons hâte de voir Huawei continuer à contribuer à la concurrence mondiale de haut niveau, l'innovation étant au coeur de celle-ci. »

Pour Manuel Desantes, ancien vice-président de l'Office européen des brevets, compte tenu du grand nombre de changements dans le monde ces jours-ci, ce n'est plus la quantité de brevets enregistrés ou d'inventions qui compte le plus. « Le régime de PI devrait garantir que les créations qui méritent d'être protégées sont celles qui apportent une valeur réelle », a-t-il déclaré.

Il s'agit du troisième événement sur l'innovation et la propriété intellectuelle que Huawei organise sur ses pratiques d'innovation. Chaque année, l'entreprise investit plus de 10 % de ses revenus de vente en recherche et développement.

En matière de dépenses de R-D, Huawei s'est classée au deuxième rang du tableau des investissements en R-D industrielle de l'UE de 2021. En 2021, l'entreprise a augmenté ses investissements en R-D à 142,7 milliards de yuans, ce qui représente 22,4 % de nos revenus totaux. Au cours de la dernière décennie, l'investissement total de Huawei en R-D a dépassé les 845 milliards de yuans.

