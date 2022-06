Festivals et événements - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 500 000 $ au 10e Festival MURAL





MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 500 600 $ pour le Festival MURAL, qui se déroulera à Montréal du 9 au 19 juin 2022. La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline?Proulx, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour cette 10e édition, l'événement d'art urbain se déroulera dans plusieurs secteurs de Montréal, du Plateau Mont-Royal, incluant le Mile-End, au quartier Hochelaga-Maisonneuve en passant par le secteur Chabanel. Parcours des murales et visites guidées, conférences et activités de réalité augmentée font notamment partie du programme du festival.

Citations :

« Les festivals et les événements créent des expériences uniques où les visiteurs n'ont de cesse d'être éblouis, et ce, année après année, faisant du Québec une destination touristique de choix. Je suis ravie que notre gouvernement s'associe au succès du 10e Festival MURAL, qui offre une vitrine d'importance aux artistes visuels, ici et à l'international. Cet événement artistique favorise la découverte des divers lieux de la ville de Montréal, toujours aussi grandiose et effervescente. Il fait également briller le savoir-faire des acteurs de notre industrie culturelle et événementielle, qui se renouvellent sans cesse. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage dans la ville pour se forger des souvenirs impérissables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival MURAL rassemble pour une 10e édition les amateurs d'arts urbains pour un événement unique qui met de l'avant le talent et la créativité d'artistes québécois éclatés et audacieux. L'art mural enrichit nos paysages, en région ou en ville, et rend accessibles des oeuvres originales, comme de petits clins d'oeil semés un peu partout dans la métropole. Je vous invite tous et toutes à venir assister au travail exceptionnel de la vingtaine d'artistes muralistes participants au son des quelque 13 spectacles de musique pour vous immerger dans ce mouvement hors du commun! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne la 10e édition du Festival MURAL, qui depuis sa création transforme Montréal par l'ajout de murales d'envergure, véritables oeuvres d'art publiques, et anime l'espace pendant une dizaine de jours. Les murales originales créées devant public, les prestations musicales ainsi que les différentes activités proposées contribuent à la vitalité culturelle unique de Montréal, et positionnent la métropole comme une destination mondiale pour l'art urbain. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 352 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 48 100 $ par l'intermédiaire de son programme Manifestation et présentation publique.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 48 100 $ par l'intermédiaire de son programme Manifestation et présentation publique. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au Festival en lui accordant une somme de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Liens connexes :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

twitter.com/tourisme_quebec/

facebook.com/TourismeQc/

linkedin.com/company-beta/22322371

youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

twitter.com/mccquebec

facebook.com/mccquebec

linkedin.com/company/ministere-de-la-culture-et-des-communications/

Conseil des arts et des lettres du Québec :

twitter.com/lecalq?lang=en

fr-ca.facebook.com/LeCALQ

youtube.com/user/LeCALQ

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHQC/

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 08:05 et diffusé par :