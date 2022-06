LifeWorks mise sur le pouvoir du soutien par les pairs avec le lancement de Communauté LifeWorks





LifeWorks, chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent la santé mentale et le mieux-être global des gens, a procédé au lancement de Communauté LifeWorks dans le monde entier, notamment au Canada, aux États?Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Ce programme permet d'avoir accès à un réseau de soutien par les pairs sur le plan émotionnel et du mieux-être.

Selon l'Indice de santé mentale par LifeWorks, l'isolement est un indicateur significatif d'une mauvaise santé mentale. Grâce à Communauté LifeWorks, les employeurs peuvent ainsi donner à leurs employés accès à une communauté de soutien par les pairs afin de renforcer leur sentiment d'appartenance et d'acceptation au travail. Il est reconnu que la création et le maintien d'une communauté solidaire contribuent à améliorer la santé mentale et à atténuer le sentiment d'isolement.

Principales caractéristiques

Prenant en charge 30 langues, Communauté LifeWorks permet aux employés de diverses organisations et industries du monde entier d'obtenir du soutien émotionnel par les pairs.

Au moyen de publications en ligne, les employés se soutiennent en tout anonymat sous la supervision de professionnels dûment formés qui surveillent les échanges et signalent toute situation de crise.

Les utilisateurs de Communauté LifeWorks disposent de forums où ils peuvent échanger sur divers sujets, comme les relations interpersonnelles, l'anxiété, la parentalité et plus encore.

Les employeurs ont la possibilité d'ajouter Communauté LifeWorks à leur programme d'avantages sociaux à titre de complément aux services de soutien clinique habituels, comme ceux des programmes d'aide aux employés (PAE).

LifeWorks offre également un produit connexe à l'intention des établissements d'enseignement postsecondaire. Élaboré selon les mêmes principes que Communauté LifeWorks, le produit Ma communauté PSE propose des forums visant précisément les échanges entre étudiants.

Commentaires de Neil King, président, Solutions en santé intégrées, et vice-président exécutif, LifeWorks

« Nous savons que l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la santé mentale est de réduire l'isolement. Grâce à Communauté LifeWorks, les employés se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et intègrent un réseau où ils peuvent donner et recevoir du soutien à des pairs. Communauté LifeWorks consolide les progrès réalisés dans le cadre de séances de counseling du PAE en suscitant un sentiment d'appartenance ? le sentiment que l'on n'est pas seul à composer avec des problèmes de santé mentale ? ce qui peut aider les gens à se sentir mieux. »

À propos de LifeWorks

LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

