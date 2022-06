AVIS AUX MÉDIAS - NUMANA TIENDRA L'ÉVÉNEMENT HUMANITEK





Une opportunité pour discuter des technologies émergentes de demain

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Numana, catalyseur d'écosystèmes technologiques, tiendra pour la 2e fois, l'événement Humanitek, le 16 juin prochain. Humanitek, c'est le rendez-vous annuel incontournable pour explorer et échanger avec les communautés sur les technologies et modèles d'affaires émergents.

Plusieurs thèmes seront abordés lors de cet événement. Que se soit l'espace 4.0, les Next Gen networks ou encore le métavers, il sera possible d'échanger et d'explorer ces différents sujets avec la communauté techno du Québec.

Lieu : Les 7 Doigts de la main à Montréal Date : Le 16 juin 2022 à 8 h 30

Cet événement recevra de nombreux conférenciers de renom, notamment David Saint-Jacques, astronaute de l'agence spatiale canadienne, Ibrahim Gedeon, CTO de Telus et MarieChantal Chassé, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation. Plusieurs invités pourront accorder des entrevues lors de l'événement ou en amont de celui-ci.

À propos de Numana

Chez Numana, nous sommes un catalyseur d'écosystèmes technologiques. Avec nos partenaires, nous réunissons les gens qui innovent afin de créer plus de valeurs, pour l'industrie des technologies, et pour tout le Québec. Fondée en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui contribue à la vitalité économique et sociale en réunissant les intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d'objectifs communs et d'actions concertées.

