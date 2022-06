ABC Alpha pour la vie Canada élargit son programme de littératie financière familiale





TORONTO, le 9 juin 2022 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada est heureuse d'annoncer l'amplification du programme L'alphabétisation familiale d'abord HSBC, appuyé par la Banque HSBC Canada. Dans le cadre de ce programme, on a lancé un nouveau cahier d'activités, une nouvelle série de vidéos d'apprentissage et un nouveau fonds de récompense destiné au secteur de l'alphabétisation.

Le nouveau cahier d'activités, intitulé Bracelets tressés, comprend une histoire et quatre nouvelles activités qui enseignent aux enfants comment compter l'argent et calculer les impôts. Offert en anglais, en français et en chinois simplifié, il peut être téléchargé gratuitement à l'adresse alphabetisationfamilialedabord.ca. Ce nouveau cahier porte le nombre total de modules à 16, dont six portent sur la littératie financière familiale.

De plus, le cahier d'activités téléchargeable est accompagné de plusieurs courtes vidéos d'apprentissage connexes qui sont à votre disposition. Enregistrées par des employés bénévoles de HSBC qui lisent les histoires et guident les familles tout au long des activités, ces vidéos offrent une expérience d'apprentissage interactive.

Le programme L'alphabétisation familiale d'abord HSBC a été créé en 2015 pour réunir les parents et leurs enfants afin qu'ils aient du plaisir tout en apprenant en famille. Le programme offre aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 11 ans plus de 85 histoires et activités téléchargeables gratuitement, dont un bon nombre sont axées sur la littératie financière familiale.

Parallèlement à la publication du nouveau cahier d'activités et des nouvelles vidéos, vers le début du mois, on a également lancé un nouveau fonds de récompense appelé Fonds de L'alphabétisation familiale d'abord HSBC lequel reconnaît les organismes canadiens qui contribuent de façon importante au domaine de l'alphabétisation financière familiale.

Ce fonds de récompense rend hommage aux programmes qui permettent aux familles d'acquérir ensemble des compétences en littératie financière et qui pourraient servir de modèle à d'autres organismes qui souhaitent s'adapter. Les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés canadiens peuvent poser leur candidature pour recevoir l'un des quatre prix de 2 500 $. Le montant de cette récompense peut être investi dans le programme, appliqué à l'amélioration du programme ou les deux.

« Nous sommes ravis du fait que la Banque HSBC Canada continue d'appuyer la promotion de la littératie financière familiale au Canada, déclare Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Grâce au nouveau fonds et aux nouvelles ressources d'apprentissage de cette année, les organismes de promotion de la littératie partout au pays pourront continuer d'aider les familles à améliorer leurs compétences en littératie financière. Grâce à la littératie financière familiale, les parents peuvent acquérir la confiance nécessaire pour prendre des décisions financières judicieuses pour leur famille et les enfants peuvent apprendre dès leur jeune âge l'importance de l'établissement du budget et de la gestion financière. »

« C'est stimulant de voir le lancement d'un nouveau cahier d'activités gratuit de L'alphabétisation familiale d'abord HSBC, indique David Kuo, directeur du réseau de succursales de l'Ontario. Il est très important que les jeunes et les familles reçoivent les outils nécessaires pour développer leur littératie financière et leurs compétences en gestion financière. »

La période de mise en candidature du Fonds de L'alphabétisation familiale d'abord HSBC s'étend du 16 mai au 4 juillet 2022.

Pour en apprendre davantage sur le fonds ou pour accéder aux cahiers et aux autres activités, consultez le site alphabetisationfamilialedabord.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif qui vise à renforcer les organisations qui font la promotion de la littératie chez les adultes. Nous concevons du matériel et des ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair et nous appuyons leur utilisation. Nous envisageons un Canada au sein duquel tous les citoyens disposent des outils et des occasions nécessaires pour améliorer leurs compétences essentielles et leur niveau d'alphabétisation.

Pour connaître les dernières nouvelles et obtenir des renseignements, visitez abcalphapourlavie.ca, suivez-nous sur Twitter à la page @abclifeliteracy ou sur Facebook à la page www.facebook.com/abclifeliteracy.

À propos de la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc (le «Groupe HSBC»), est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances au pays et à l'échelle mondiale par l'entremise de quatre secteurs d'activité, soit les Services aux entreprises, les Services bancaires internationaux, Marchés et services liés aux valeurs mobilières et Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers. Le Groupe HSBC s'est engagé à atteindre zéro émission nette tant dans ses activités que dans ses financements et collabore avec ses clients pour accélérer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Le siège social de HSBC Holdings plc, société mère de la Banque HSBC Canada, est à Londres. La HSBC sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux répartis dans 64 pays et territoires en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec des actifs totalisant 3 022 milliards de dollars US au 31 mars 2022, la HSBC est l'un des plus importants établissements de services bancaires et financiers au monde.

Pour en savoir plus, consultez www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter : @HSBC_CA ou sur Facebook : @HSBCCanada

