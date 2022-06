Placements Mackenzie annonce un plan de relève pour le leadership de l'équipe de placement Ivy





Paul Musson , chef de la boutique Mackenzie Ivy prendra sa retraite en mars 202 3 et exercera ensuite les fonctions de conseiller et consultant

Matt Moody , qui compte 17 années d'expérience au sein de l'équipe Ivy, assumera les responsabilités de leadership

TORONTO, le 9 juin 2022 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le plan de relève pour Paul Musson, vice-président principal, gestionnaire de portefeuille et chef de l'équipe Mackenzie Ivy (« équipe Ivy » ou « équipe »).

M. Musson prendra sa retraite du secteur des fonds d'investissement en mars 2023. Il continuera d'exercer les fonctions de gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Ivy jusqu'en mars, après quoi il conservera un rôle consultatif auprès des équipes Mackenzie et Ivy pour une période de trois ans.

« Nous nous sommes préparés à ce jour au sein de la famille Ivy en constituant au cours des deux dernières décennies une équipe de professionnels partageant les mêmes idées », a déclaré M. Musson. « Chaque membre de l'équipe se consacre à la préservation des attributs qui définissent le style Ivy. »

Au cours des prochains mois, M. Musson transférera ses responsabilités de chef de la boutique de placement à son collègue et protégé, Matt Moody, vice-président et gestionnaire de portefeuille. M. Moody assure présentement la cogestion de plusieurs fonds Ivy et sera promu au poste de vice-président principal et chef de l'équipe Ivy, à compter du 1er septembre 2022.

« Je tiens à féliciter Paul pour sa longue et brillante carrière, qui comprend plus de deux décennies au sein de Placements Mackenzie, où sa passion et son dévouement envers la philosophie Ivy se sont traduits par un grand succès pour les investisseurs, » a déclaré Lesley Marks, cheffe des placements, Actions, Placements Mackenzie. « Le dévouement de Paul à l'égard d'une optique à long terme et sa capacité à avoir une vision globale ont été essentiels pour la réalisation de l'objectif d'Ivy, qui consiste à offrir aux investisseurs un parcours de placement harmonieux et un rendement corrigé du risque supérieur au fil du temps. Je me réjouis de travailler avec Matt pour continuer sur cette lancée. »

M. Moody, qui travaille en étroite collaboration avec M. Musson pour assurer une transition en douceur, possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur et a passé les 17 dernières années à travailler chez Mackenzie aux côtés de M. Musson, au sein de la boutique de placement Ivy.

« Je suis enthousiaste et fier d'accepter ce poste et je tiens à remercier Paul pour son mentorat et son soutien personnel, » a déclaré M. Moody. « La vision et les conseils de Paul ont joué un rôle essentiel dans le succès de l'équipe Ivy, et c'est un honneur de poursuivre la philosophie Ivy. L'équipe est ravie que Paul reste disponible pour apporter son expertise au cours de cette transition. »

M. Moody remarque également qu'il se réjouit de continuer à travailler avec les autres membres de l'équipe Ivy, dont les gestionnaires de portefeuille Adam Gofton, Graham Meagher, Jason Miller, James Morrison, Hussein Sunderji et Marlena Zabielska, qui ont tous contribué au style et à l'approche particuliers d'Ivy et qui continueront à se consacrer avant tout à la qualité et la performance, afin d'aider les investisseurs dans les fonds Ivy à atteindre leurs objectifs à long terme.

À compter du 31 mars 2023, M. Musson cessera d'exercer les fonctions de gestionnaire de portefeuille pour les fonds Ivy suivants :

Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy

Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres

- Devises neutres Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy

Fonds canadien Mackenzie Ivy

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy

Fonds européen Mackenzie Ivy

Fonds international Mackenzie Ivy

Fonds international Mackenzie Ivy II

FNB d'actions mondiales Mackenzie Ivy

« Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe Mackenzie pour leur soutien et leur foi en l'équipe Ivy pendant mes années au sein de la société, » a déclaré M. Musson. « Et je ne peux m'imaginer une personne plus idéale pour diriger l'équipe que Matt, avec qui j'ai collaboré étroitement pendant de nombreuses années et qui possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour assurer qu'Ivy continue à offrir aux clients des résultats supérieurs au fil du temps. Bien que je me réjouisse de prendre ma retraite, ma conviction dans la philosophie d'Ivy perdurera et je suis ravi d'avoir l'occasion de continuer à soutenir la vision et l'orientation de l'équipe au cours des quelques prochaines années. »

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 195,7 milliards de dollars au 31 mai 2022. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

