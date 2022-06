LA SOLUTION DE RECYCLAGE DU SAC VERT DE NESPRESSO EST MAINTENANT DISPONIBLE AU NOUVEAU-BRUNSWICK





SAINT-JOHN, NB, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Nespresso Canada est fière d'annoncer le lancement du programme de recyclage des capsules d'aluminium par le biais de sa solution du sac vert avec Fundy Regional Service Commission, une première pour la province.

Six municipalités au Nouveau-Brunswick, soit Saint John, Hampton, Village of St Martins, Rothesay, Quispamsis et Grand Bay-Westfield, auront désormais accès à cette solution de recyclage grâce à un partenariat avec le Centre de tri Fundy Regional Service Commission. Les régions rurales de Simonds, Fairfield, Petersville, Westfield, Browns Flat, Greenwich, Musquash, Kingston, Saint Martins, Nauwigewauk et Darlings Island pourront également bénéficier de la solution et contribuer à assurer la circularité des capsules de café Nespresso.

Des gestes concrets pour préserver l'environnement et restaurer nos écosystèmes

«?Nespresso est fière de partager cette nouvelle à l'occasion de la Semaine canadienne de l'environnement et ainsi contribuer aux cibles de développement durable des municipalités à travers le pays. L'introduction de notre programme de recyclage du sac vert au Nouveau-Brunswick représente un pas de plus vers l'atteinte de notre objectif de déployer notre programme partout au Canada?», souligne Mme Julie Pomerleau, vice-présidente marketing et RSE chez Nespresso Canada.

La solution du sac vert permet aux citoyens des municipalités concernées de déposer leurs capsules Nespresso en aluminium usagées dans un sac vert entièrement recyclable, puis à placer ce dernier dans leur système de recyclage. Une fois les sacs acheminés vers le centre de tri, ils sont ensuite envoyés chez un partenaire de Nespresso pour subir un procédé mécanique permettant de séparer le marc de café de l'aluminium qui compose les capsules. Ce dernier est revalorisé et le marc de café sera utilisé comme compost de haute qualité sur des fermes locales. Dans toute sa simplicité, la solution n'occasionne aucuns frais additionnels pour les consommateurs et les municipalités puisque l'entièreté des coûts est assumée par Nespresso.

«?Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec Nespresso afin d'offrir aux Néo-Brunswickois une solution de récupération qui se veut simple, efficace et pratique. Ce partenariat s'inscrit en harmonie avec notre vision de travailler en collaboration et de concert avec les collectivités, pour bâtir et maintenir des régions plus fortes et saines pour l'environnement?», souligne Brenda MacCallum, chef des relations publiques et du développement des programmes.

À propos de Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 120?000 fermiers répartis 15 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durabletm afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 81 pays et emploie plus de 13?000 personnes. En 2021, son réseau de distribution mondial était constitué de plus de 802 boutiques. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.

SOURCE Nestle Nespresso SA

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 07:30 et diffusé par :