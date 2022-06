Durabilité Numérique: 5 GÉANTS DE LA TECHNOLOGIE CONSOMMENT PLUS D'ÉNERGIE QUE LE PORTUGAL ET LA GRÈCE





L'étude de Karma Metrix montre que la consommation d'énergie de Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google (FAANG) a augmenté de 198 % au cours des 3 dernières années.

LUGANO, Suisse, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Numérique ne signifie pas automatiquement durable: nos habitudes en ligne ont un impact surprenant sur le changement climatique. La dernière étude de Karma Metrix analyse les indicateurs clés de performance en matière de durabilité de 5 géants de la technologie (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google). Les données montrent que ces entreprises ont émis 98,7 millions de tonnes de CO2, soit plus que toute la République Tchèque (92,1 millions) en un an, avec une augmentation globale des émissions totales de 17 % entre 2018 et 2020. Certaines de ces entreprises technologiques montrent des signes positifs de réduction du CO2, grâce à l'efficacité croissante des centres de données et à l'utilisation d'énergies renouvelables.

En ce qui concerne la consommation d'énergie, 5 entreprises ont consommé 49,7 millions de MWh, presque comme la Roumanie (50 millions) et plus que le Portugal et la Grèce. De 2018 à 2020, la consommation énergétique annuelle des 5 entreprises a triplé, passant de 16,6 à 49,7 millions de MWh.

« La durabilité d' internet est une priorité dans la transformation verte des entreprises : planter des arbres et acheter des crédits carbones ne suffit pas pour faire face au changement climatique à temps, nous devons allumer notre « esprit d'épargne » ! Certains géants de la technologie le comprennent et prennent des mesures pour améliorer l'efficacité technique et les économies d'énergie de leurs infrastructures informatiques», commente Ale Agostini, fondateur du projet suisse Karma Metrix . Toutes les entreprises qui s'engagent dans la transformation numérique devraient résoudre le problème à la racine en mesurant les émissions dues aux sites internet et en prenant des mesures concrètes pour les contenir. La numérisation peut être très énergivore: nous devons faire prendre conscience qu'en économisant l'énergie, les sites web émettront moins de CO2, feront des économies et contribueront au changement climatique. »

Rappelons que les sites internet peuvent être très énergivores et émettent du CO2. Karmametrix.com est un outil innovant qui mesure le degré d'éco-durabilité d'un site web en calculant et en améliorant ses émissions de CO2. Vous pouvez vérifier si votre site Web d'entreprise est respectueux de l'environnement en utilisant cet essai gratuit : https://t.ly/p4JL

Pour chaque géant technologique considéré, l'étude a analysé les rapports ESG sur le développement durable publiés au cours des trois dernières années, en extrayant des données et des informations sur la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Téléchargez l'étude complète ici ou sur ce lien : https://t.ly/5hJx

https://karmametrix.com/contact-us/

Infographie - https://mma.prnewswire.com/media/1835051/FAANG_Infographic.jpg

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 07:29 et diffusé par :