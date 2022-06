LES PRODUITS DE L'UN DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS INTÉRIEURS DE CANNABIS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AU QUÉBEC, CIELO VERDE, MAINTENANT DISPONIBLES À LA SQDC





POINTE-CLAIRE, QC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise Cielo Verde Québec Inc. est heureuse d'annoncer que trois de ses produits de cannabis de haute qualité sont maintenant disponibles à la SQDC. Disponibles depuis la mi-mai 2022, le cannabis, offert sous forme de fleurs séchées, arbore la marque Bud Lafleur TM/MC. La gamme de trois produits est disponible en partie en succursale et en ligne, au format 3,5 g. Cielo Verde Québec Inc., producteur autorisé de cannabis médicinal et récréatif pour adultes, se réjouit de contribuer à diversifier l'offre de produits de grande qualité dans tout le Québec.

Une production de la meilleure qualité

Acquéreur de deux installations d'Aurora en juin 2021, l'entreprise dispose d'installations de culture de cannabis intérieures à la fine pointe de la technologie. Comprenant plus de 100 000 pieds carrés de surface de culture, cette acquisition positionne Cielo Verde comme l'un des plus grands producteurs intérieurs de cannabis de qualité supérieure au Québec.

« Depuis sa création en 2021, Cielo Verde s'emploie avec rigueur et expertise à développer et commercialiser du cannabis de haute qualité. En ce sens, le partenariat avec la SQDC est un incontournable et nous en sommes très heureux. C'est le début d'une belle collaboration », mentionne Monsieur Barry Laxer, chef de la direction et fondateur.

Cultiver l'excellence

L'équipe de talents derrière Cielo Verde ne laisse rien au hasard. Ingénieurs en agriculture et en CVC, phytopathologistes, horticulteurs, connaisseurs d'origine, tous travaillent de concert afin de produire de nouvelles variétés et gammes de produits. En unissant les forces de la nature et la science, Cielo Verde est capable de générer des résultats extraordinaires en matière de culture. Science, innovation et rigueur : tels sont les mots d'ordre permettant à l'entreprise d'offrir un produit de qualité.

En tant que nouveau producteur dans un marché compétitif et légiféré, il est tout avisé de montrer patte blanche. Cielo Verde détient toutes les licences depuis le mois d'août 2021. Ceci inclut les licences de transformation, culture, vente médicale, vente récréative, et vente de cannabis 2.0, permettant ainsi à l'entreprise de travailler à la création de produits novateurs de qualité supérieure. D'autres produits devraient d'ailleurs voir le jour sous peu qui permettront d'élargir le portfolio et d'offrir une multitude d'expériences.

À propos de Cielo Verde Québec Inc.

Fondée en 2021, Cielo Verde Québec Inc. est une entreprise privée spécialisée dans les génétiques et un producteur autorisé de cannabis médicinal et récréatif pour adultes de première qualité. Détenant deux des plus importantes installations de culture de cannabis de la province à Pointe-Claire et Lachute, Cielo Verde Québec Inc. exploite 100 000 pi2 de culture intérieure et une acre de culture extérieure, assurant ainsi une capacité de production annuelle d'environ 10 tonnes. Pour plus information, visitez le www.cieloverde.ca .

