La capitale du Canada se joint au mouvement mondial contre le gaspillage alimentaire Lancement de Too Good To Go à Ottawa-Gatineau





OTTAWA, ON, le 9 juin 2022 /CNW/ - Too Good To Go, la première application de lutte contre le gaspillage alimentaire au monde, est disponible dès aujourd'hui pour les commerçants et les consommateurs de la région d'Ottawa-Gatineau.

Près de 100 commerces alimentaires locaux, dont Maverick's Donuts, Petites Gamines, The Cupcake Lounge, NU Grocery ou encore Quelque Chose Pâtisserie sont déjà sur l'application, dans la région d'Ottawa-Gatineau. Il y a d'ailleurs une très grande variété de commerçants, offrant ainsi de nombreuses options aux consommateurs des deux côtés de la rivière des Outaouais pour lutter contre le gaspillage alimentaire tout en économisant de l'argent. Les consommateurs peuvent en effet se procurer des Paniers surprise de boulangeries, restaurants, épiceries, cafés locaux et bien plus encore. Too Good To Go encourage d'ailleurs tous les commerces locaux à rejoindre l'application pour revaloriser leurs surplus de nourriture, et attirer de nouveaux clients, dès aujourd'hui!

L'application, téléchargeable gratuitement, met en relation les consommateurs avec les commerçants ayant des surplus alimentaires. Ces derniers constituent des Paniers surprise à partir de leurs invendus et les mettent très simplement en vente sur l'application, en choisissant l'heure de cueillette. Les consommateurs peuvent ensuite acheter un ou plusieurs de ces Paniers surprise au tiers du prix. L'objectif est d'aider les commerces alimentaires locaux à éliminer le gaspillage de leurs produits tout en générant des revenus additionnels. Pour les utilisateurs, l'application offre un moyen simple et intuitif de manger de la nourriture délicieuse à une fraction du prix, tout en agissant pour la planète.

Le gaspillage alimentaire représente 10 % de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Selon les données 2022 du National Zero Waste Council, 2,3 millions de tonnes d'aliments comestibles sont gaspillées chaque année au pays. Un foyer canadien moyen gaspille 4,5 repas par semaine, soit l'équivalent de 1,800 $ par année en aliments jetés.

Pour mettre davantage en contexte ces chiffres, la quantité de nourriture gaspillée à travers le pays correspond au poids de 90,000 ponts Alexandra. L'élimination du gaspillage alimentaire, partout où celui-ci advient, est le moyen le plus rapide et efficace de lutter contre les changements climatiques. Aussi, réduire le gaspillage alimentaire peut avoir un impact réel et mesurable sur la réduction des coûts pour les familles canadiennes.

Pour les commerces alimentaires dont les marges sont réduites, il est tout aussi capital d'éliminer le gaspillage de ces invendus. « Nous sommes fiers de l'impact que nous avons eu avec nos partenaires à travers le Canada, pour les aider à réduire le gaspillage, à attirer de nouveaux clients et à générer davantage de revenus. Au moment où nous nous lançons à Ottawa-Gatineau, nous sommes heureux à l'idée d'accueillir de nouveaux propriétaires de commerces locaux sur l'application. Nous encourageons le plus grand nombre d'ottaviens et de gatinois à télécharger l'application et à sauver de la nourriture et de l'argent dès maintenant » déclare Sam Kashani, directeur national de Too Good to Go pour le Canada.

Too Good To Go a été lancée au Canada en juillet 2021. La région d'Ottawa-Gatineau rejoint Toronto, Vancouver, Montréal, Québec, Calgary et Edmonton. À travers le pays, Too Good To Go a déjà aidé les Canadiens et plus de 3,000 commerces alimentaires à sauver près de 500,000 repas.

L'application Too Good To Go est disponible en téléchargement dans l'App Store d'Apple pour iOS et Google Play pour Android.

À propos de Too Good To Go

Too Good To Go, est une entreprise à impact social, certifiée B Corp, qui mène la lutte contre le gaspillage alimentaire, pour vivre dans une planète plus verte. L'application met en relation les consommateurs aux commerces alimentaires ayant des surplus, comme des épiceries, des restaurants, des boulangeries et bien plus encore. Des produits frais et encore délicieux peuvent ainsi être sauvés quotidiennement.

Chaque repas sauvé permet de sauver une émission de CO2 équivalente à la charge complète d'un cellulaire 422 fois. Fondée en 2016, Too Good To Go a permis de sauver plus de 140 millions de repas auprès de plus de 155,000 partenaires, dans 17 pays. Au-delà de l'application, Too Good To Go a lancé des initiatives pour changer l'étiquetage de la date sur les aliments dans plusieurs pays, produit des ressources éducatives gratuites pour les écoles, et inspiré chacune et chacun à changer nos comportements en ce qui a trait au gaspillage alimentaire. Visitez toogoodtogo.ca/fr-ca pour plus d'informations et suivez-nous en tout temps @ instagram.com/toogoodtogo.can .

SOURCE Too Good To Go

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 07:00 et diffusé par :