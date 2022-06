Christie Innomed fait l'acquisition de l'entreprise américaine Comp-Ray





Un fleuron québécois, parmi les plus grandes sociétés indépendantes oeuvrant dans les soins de santé au Canada, étend ses activités aux États-Unis

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Christie Innomed, une des plus grandes sociétés indépendantes oeuvrant dans les soins de santé au Canada, est heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'elle poursuit sa croissance avec une première incursion dans le marché américain grâce à l'acquisition de l'entreprise bien établie dans le secteur des Solutions d'équipements et de logiciels en imagerie médicale, Comp-Ray. Comp-Ray offre des Solutions de ventes et de services Multi-fournisseurs (MVS) et dessert à partir de son siège social en l'Arizona, l'ensemble des États du sud-ouest des États-Unis.

Cette acquisition permettra de continuer la poursuite de la Mission et Vision de Christie Innomed, soit d'améliorer la santé et la sécurité des soins aux patients en devenant la plus grande société indépendante oeuvrant en santé dans leur secteur d'activité. La combinaison de ces deux chefs de files permettra à leur clients et fournisseurs d'avoir accès à un plus grand portefeuille de Solutions et de services Multi-Fournisseurs (MVS). Les deux entreprises partagent également des valeurs qui placent l'humain au coeur de toute relation et valorisent le respect, l'honnêteté et l'intégrité en affaires.

Depuis plus de 40 ans, Comp-Ray offre une gamme complète de Solutions d'équipements et de services Multi-Fournisseurs (MVS) dans le secteur d'imagerie médicale avec des technologies mondialement reconnues, tels que des systèmes de résonances magnétiques (IRM), de tomodensitométries (CT), d'angiographies (IXR) ainsi que des systèmes de diagnostics (PACS).

« Cette nouvelle acquisition nous permettra de continuer à développer notre vaste gamme de solutions, d'optimiser notre chaîne d'approvisionnement avec comme objectifs de toujours pouvoir en offrir plus à nos clients et partenaires, » s'est exprimé Martin Roy, président et chef de la direction de Christie Innomed. « L'addition de ces expertises supplémentaires et l'ajout de ces équipes qui se joignent à nous contribueront à notre « mission et vision » d'excellence qui nous amène à imaginer davantage en donnant accès à des innovations et technologies de niveau mondial pour le bénéfice des patients », poursuit ce dernier.

À propos de Christie Innomed inc.

Créée en 1954, la société Christie Innomed développe, distribue, intègre et soutient des équipements novateurs d'imagerie médicale et de gestion de l'information médicale qui améliorent la performance des institutions de soins de santé canadienne. Christie Innomed est un chef de file dans ses deux divisions soit : les Solutions d'équipements d'imagerie médicale & Solutions de services Multifournisseurs (MVS), ainsi que dans les Solutions TI d'Imagerie Inter-Entreprises (PACS/RIS) & de gestion de flux de patients, avec plus de 200 spécialistes dédiés au service de plus de 1?500 hôpitaux et cliniques, soutenus par huit bureaux et places d'affaires dans tout le Canada. Son objectif est de donner les moyens aux institutions de soins de santé canadiennes d'imaginer davantage en leur offrant des technologies novatrices dans les domaines de l'imagerie médicale, de l'informatique médicale, des solutions T.I. en santé et des services afférents.

À Propos de Comp-Ray inc.

Depuis près de 40 ans, Comp-Ray est au service des institutions de santé en ayant comme objectif principal d'offrir le meilleur service client possible. Leur offre de service est établie sur la base de leurs quatre grands atouts : leadership, stabilité, formation et service client incomparable. Comp-Ray est active à partir de son siège social d'Arizona et offre des services dans l'ensemble des États du Sud-Ouest des États-Unis.

SOURCE Christie Innomed

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 07:00 et diffusé par :