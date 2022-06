Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Plus de 1,2 M$ pour des infrastructures municipales à Saint-Cyrille-de-Wendover





SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER, QC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, est heureux d'annoncer qu'une somme de 1 235 233 $ est accordée à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover pour l'agrandissement du garage municipal et la construction d'un abri pour l'entreposage d'abrasifs.

Les travaux, qui permettront d'augmenter d'environ 3 100 pieds carrés la superficie du garage, comprendront, entre autres, l'aménagement d'une salle de lavage et d'un puits de travail ainsi que l'installation d'une porte piétonnière et de deux portes de garage. En ce qui concerne l'abri à abrasifs, celui-ci aura une superficie d'environ 4 000 pieds carrés. Des travaux d'aménagement du terrain sont également prévus.

Citations

« La qualité des milieux de vie des citoyennes et citoyens est au coeur des priorités de notre gouvernement. C'est pourquoi, afin d'avoir des bâtiments qui répondent aux besoins des communautés dans toutes les régions, nous investissons dans des projets d'infrastructures municipales comme celui annoncé aujourd'hui. L'aide financière de plus de 1,2 million de dollars est d'ailleurs le résultat d'un beau partenariat entre notre gouvernement et la Municipalité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je me réjouis de l'aide qui est octroyée à Saint-Cyrille-de-Wendover, puisque je sais que l'agrandissement du garage et la construction de l'abri étaient attendus. En appuyant la réalisation de ce projet, notre gouvernement démontre une fois de plus son engagement à offrir à la population, et aussi aux employés municipaux, des infrastructures collectives de qualité. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint

« La municipalité est fière d'entreprendre des travaux d'agrandissement de son garage municipal et l'ajout d'un abri pour les abrasifs, dans une vision de développement durable et de respect de l'environnement qui tient beaucoup à coeur à la population. Ces travaux permettront de consolider les infrastructures en matière de déneigement et sont possibles grâce à une subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre du programme PRACIM. »

Éric Leroux, maire de Saint-Cyrille-de-Wendover

Faits saillants

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2023. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM a été lancé le 13 avril dernier. Ce programme poursuit les mêmes objectifs que son prédécesseur, le RÉCIM, en étant toutefois plus généreux et accessible, notamment en raison de son enveloppe de 600 millions de dollars.

