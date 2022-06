L'AQIII lance son 9e portrait de l'industrie de la consultation indépendante en TI





MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants (AQIII) lancera la 9e édition de son Portrait de l'industrie de la consultation indépendante en TI, le jeudi 16 juin à 12h. La presse est conviée à cet événement virtuel qui se déroulera sur la plateforme Zoom et qui réunira membres et partenaires de l'AQIII.

En cette période marquée par la COVID-19 et une hausse de l'inflation, on reconnaît l'importance accrue des professionnels en TI afin de soutenir la relance économique du Québec, affectée par une forte pénurie de main-d'oeuvre. Plus que jamais, on observe une augmentation de la demande de ces talents, sur une base contractuelle, afin d'appuyer les entreprises locales dans leur transformation numérique et dans leurs projets en TI. Il existe d'ailleurs quelque 25?800* spécialistes indépendants en TI au Québec, disponibles et qualifiés pour appuyer les entreprises québécoises dans leur virage numérique.

Cette enquête prend le pouls annuellement de cette industrie en mouvance grâce à la participation cette année de plus de 430 répondants. Le sondage s'est déroulé de fin février à la mi-avril 2022 et permet de dresser le profil type du consultant indépendant, de déterminer son tarif horaire moyen par expertise et par année d'expérience, ainsi que le profil de ses mandats. Ce portrait est la plus importante source d'information disponible sur les professionnels en TI au Québec.

Le directeur général, François Marchal, ainsi que le président du conseil d'administration, Hugues Lamy, vous invitent à participer au lancement et vous attendront dans la salle de presse virtuelle créée pour l'occasion.

À propos de l'AQIII

L'AQIII représente la voix de plus de 25?800 travailleurs autonomes, pigistes et micro-entrepreneurs en technologie de l'information (TI) à travers le Québec et rassemble le plus grand bassin de talents TI au Canada, toutes expertises confondues (chargés de projets, programmeurs, développeurs, analystes...). À titre d'unique communauté d'affaires québécoise exclusivement dédiée aux consultants indépendants en TI et depuis plus de 29 ans, elle appuie le succès de ses 1300 membres.

