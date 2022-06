BlueVoyant présente une nouvelle plateforme de cyberdéfense axée sur les résultats: BlueVoyant Elementstm





NEW YORK, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- BlueVoyant , une société de cyberdéfense de premier ordre, a annoncé aujourd'hui le lancement de BlueVoyant Elements, une plateforme de cyberdéfense basée sur les résultats et native du cloud, qui réunit les services managés de détection et de réponse, la gestion des cyber risques tiers, la protection contre les risques numériques et les services professionnels d'experts. Elements peut être utilisé comme une solution complète ou sous forme de modules individuels en fonction des besoins du client :

BlueVoyant Core:MDR tm (Managed Detection & Response, services managés de détection et de réponse)

Force et stabilité au sein des réseaux des entreprises pour les protéger de l'évolution de l'environnement extérieur.

BlueVoyant Terrain:3PR tm (gestion des cyber risques tiers)

Identification rapide des vulnérabilités et des problèmes critiques de cybersécurité visibles de l'extérieur dans l'écosystème tiers d'un client, et collaboration directe avec le fournisseur pour résoudre le problème.

BlueVoyant Sky:DRP tm (Digital Risk Protection, protection contre les risques numériques)

Une solution complète pour détecter et neutraliser les cybermenaces au stade le plus précoce de la chaîne d'élimination des cyberattaques.

BlueVoyant Liquid:PS tm (services professionnels)

Une expertise de classe mondiale qui aide les clients à évaluer, prévenir et répondre aux cybermenaces et aux incidents.

« Le lancement d'Elements est l'aboutissement de cinq années de travail consacrées à rassembler les capacités de cyberdéfense interne et externe de bout en bout en une seule plateforme, a déclaré James Rosenthal, PDG de BlueVoyant. Lorsque nous avons créé BlueVoyant, notre équipe disposait d'une vaste expérience en matière de lutte contre les menaces hautement sophistiquées, avec pour mission de protéger les infrastructures critiques, les services et la sécurité nationale contre des menaces précises. Nous disposons ainsi de l'expérience et des connaissances nécessaires pour fournir des capacités de cyberdéfense solides aux entreprises et aux agences gouvernementales du monde entier. »

BlueVoyant compte aujourd'hui plus de 700 clients, 650 employés répartis sur cinq continents et a récemment annoncé une levée de fonds de 250 millions de dollars, lui conférant le statut de licorne. L'entreprise a fait ses preuves en matière de croissance élevée et soutenue. Elements fait partie du changement d'image de BlueVoyant, qui vise à souligner la volonté de la société de fournir une technologie de pointe conçue par des experts, parfaitement intégrée aux opérations des entreprises et cogérée efficacement par notre équipe de spécialistes de la cyberdéfense.

« Après avoir passé 15 ans dans la cybersécurité, notamment sur les marchés des SIEM, de la gestion des cyber risques tiers et des renseignements sur les menaces, lorsque j'ai rencontré Jim et l'équipe de BlueVoyant en août, j'ai tout de suite compris qu'il était possible de tirer pleinement parti des tendances clés en matière d'efficacité, de consolidation des outils de cybersécurité et de la nécessité d'obtenir de meilleurs résultats de sécurité, a indiqué Jason Thompson, directeur marketing chez BlueVoyant. C'est exactement ce que fait la plateforme Elements pour nos clients, et elle nous permet d'aller plus loin et plus vite que n'importe qui sur le marché en proposant la technologie, la télémétrie et le talent de classe mondiale nécessaires pour assurer la sécurité de notre monde moderne. »

BlueVoyant organise un webinaire à 10 h (heure de l'Est) le jeudi 16 juin pour présenter la nouvelle plateforme Elements et la vision quinquennale de l'entreprise. Nous invitons les clients actuels, les professionnels de la sécurité et les autres parties à y assister. Cliquez ici pour vous inscrire.

À propos de BlueVoyant

BlueVoyant réunit des capacités de cybersécurité internes et externes en une plateforme axée sur les résultats et native du cloud appelée BlueVoyant Elementstm. Elements surveille en permanence votre réseau, vos terminaux, votre périmètre d'attaque et votre chaîne d'approvisionnement, ainsi que l'open web, le deep web et le dark web, à la recherche de vulnérabilités, de risques et de menaces, et intervient pour protéger votre entreprise en s'appuyant à la fois sur l'automatisation basée sur l'apprentissage automatique et sur l'expertise humaine. Elements peut être utilisé en tant que solutions indépendantes ou comme plateforme de cyberdéfense complète. L'approche de BlueVoyant en matière de cyberdéfense s'articule autour de trois piliers clés, la technologie, la télémétrie et le talent, qui fournissent des capacités de cyberdéfense à toute épreuve à plus de 700 clients dans le monde.

