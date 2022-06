RBC se classe première parmi les banques canadiennes pour la satisfaction clientèle de son appli de services bancaires mobiles





D'après l'étude sur la satisfaction de la clientèle des applis de services bancaires mobiles au Canada J.D. Power 2022, RBC a obtenu la meilleure note dans les catégories attrait visuel et information et contenu

TORONTO, le 9 juin 2022 /CNW/ - RBC est fière d'avoir remporté le prix « Satisfaction clientèle » de J.D. Power Canada pour son application de services bancaires mobiles dans le cadre de l'étude J.D. Power 2022 sur la satisfaction clientèle à l'égard des applis de services bancaires mobiles canadiens. Cette étude se fonde sur des commentaires obtenus auprès de plus de 1 500 clients de grandes et moyennes banques au Canada.

« Nous sommes très heureux que nos clients continuent de dire du bien de notre application mobile, surtout en contexte de numérisation rapide du secteur des services financiers, indique Peter Tilton, chef des services numériques, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. La façon dont les Canadiens magasinent, travaillent et font leurs opérations bancaires a changé drastiquement au cours des dernières années. L'appli des Services bancaires mobiles RBC offre à nos clients des outils simples et novateurs qui leur permettent de gérer leur argent en toute confiance et en toute sécurité. »

L'étude de J.D. Power mesure la satisfaction globale de la clientèle au moyen de plusieurs catégories, comme la navigation, la vitesse, l'attrait visuel, et l'information et le contenu. RBC a obtenu une note particulièrement élevée dans les catégories information et contenu, et attrait visuel.

« Ce prix témoigne de l'excellence de notre équipe numérique, qui a permis à RBC de devenir l'une des plus importantes banques numériques en Amérique du Nord et dans le monde, souligne Sumit Oberai, premier vice-président, Technologie numérique, RBC. Nous entendons être une destination de choix pour les technologues et les professionnels de l'espace numérique. Mobile RBC est un nouvel exemple de la mise en application de l'imagination et du savoir de nos collègues pour créer des expériences numériques mobilisatrices que nos clients apprécient véritablement. »

