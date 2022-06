Position de l'Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec à la stratégie visant à valoriser le personnel scolaire 2022-2026 présentée par M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation





MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la présentation médiatique de la stratégie visant à valoriser le personnel scolaire 2022-2026 par M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, le 31 mai dernier, le conseil d'administration de l'AEESQ tient à partager sa position quant à celle-ci.

Il est question, dans le cadre de cette stratégie, de soutenir le développement professionnel du personnel scolaire. C'est une action importante, nous le reconnaissons. Cependant, le document tel que déposé reste imprécis quant aux modalités d'accès aux activités de formation continue pour les éducatrices spécialisées et éducateurs spécialisés. Nous souhaitons, en prévision de l'année scolaire à venir, un document explicatif en lien avec le fonctionnement de cette mesure.

De plus, cette présentation nous apparaît comme traduisant une méconnaissance importante de l'ensemble des compétences professionnelles des éducatrices spécialisées et éducateurs spécialisés travaillant dans nos établissements d'enseignement. En résumant l'apport de ceux-ci à du soutien non pédagogique dans le but d'alléger la tâche du personnel enseignant, notamment pour l'habillement des enfants, cela démontrait une vision réductrice des professionnels de l'éducation spécialisée.

Nous considérons important de rappeler que les éducatrices spécialisées et éducateurs spécialisés du réseau de l'éducation sont intégrés dans la catégorie du personnel de soutien, étant ainsi jumelés à d'autres acteurs essentiels au bon fonctionnement de nos écoles. Bien que cet enjeu soit inhérent aux relations patronales-syndicales, nous croyons fermement qu'il y a une faille à colmater à ce niveau, et ce, en intégrant les éducatrices spécialisées et éducateurs spécialisés à la catégorie du personnel professionnel qui est plus adaptée à la réalité de ceux-ci. Précisons que les conditions d'exercice des professionnels de l'éducation spécialisée sont difficiles. Alors qu'il serait plus que pertinent d'assurer une stabilité et une continuité clinique au sein d'un même établissement, la très grande majorité de ces professionnels sont mis à pied, de façon cyclique, à la fin de chaque année scolaire et beaucoup d'entre eux doivent participer à des séances d'affectation afin de savoir le lieu où ils travailleront l'année suivante. Cette façon de procéder ne permet pas à ceux-ci de terminer leur activité professionnelle convenablement et également de préparer la prochaine année, notamment en ce qui a trait à l'élaboration et à la planification d'activités éducatives spécialisées ou encore au développement de programmes d'intervention destinés aux étudiantes et étudiants.

Finalement, nous tenons à préciser que l'Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec est évidemment favorable à une plus grande valorisation du personnel scolaire. Cependant, ce que nos membres désirent avant tout, c'est d'être en mesure d'exercer pleinement leur autonomie et de mettre à profit l'ensemble de leurs compétences professionnelles, particulièrement ce qui touche à la conduite d'un processus d'évaluation et d'intervention éducative spécialisée, et ce, dans l'intérêt fondamental de nos enfants.

« Créée en 2012, l'Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec (AEESQ) a pour vocation la promotion et la défense des intérêts de l'éducation spécialisée au Québec. L'AEESQ encadre la profession de manière à garantir la qualité professionnelle et à protéger le public. Ainsi, tous les membres de l'AEESQ doivent adhérer au Code de déontologie en éducation spécialisée. »

