La Commission de la fonction publique poursuit ses audiences en virtuel





QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Commission de la fonction publique est heureuse d'annoncer que son tribunal poursuit ses audiences en virtuel. Cette pratique écoresponsable permet non seulement l'élimination du papier, mais également d'éviter les déplacements, ce qui contribue à favoriser l'accessibilité à la justice et une saine administration de celle-ci.

« Bien que la situation pandémique se soit améliorée, la Commission continuera à privilégier les audiences virtuelles en raison des commentaires reçus dans la dernière année alors que la pandémie avait imposé cette façon de faire », mentionne son président, monsieur Éric Théroux. Il ajoute « qu'il est fier que la Commission puisse participer à l'effort gouvernemental visant à poser des actions qui s'inscrivent dans l'esprit des principes du développement durable ».

Le rôle des audiences apparaît sur le site Web de la Commission. Les personnes qui souhaitent assister à une audience virtuelle peuvent le faire en envoyant un courriel au greffe à l'adresse suivante : [email protected]

À propos de la Commission de la fonction publique

La Commission de la fonction publique est un organisme public neutre et indépendant doté d'une double mission de tribunal administratif et d'organisme de surveillance. Elle contribue, par ses activités de surveillance et de tribunal, à assurer l'égalité d'accès des citoyennes et des citoyens à la fonction publique, la compétence des personnes qui y sont recrutées et promues, ainsi que l'impartialité et l'équité des décisions qui y sont prises en matière de gestion des ressources humaines.

