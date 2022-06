/R E P R I S E -- Invitation aux médias - CENTAURE : Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée - Ajout d'effectifs et de moyens pour les policiers d'Akwesasne/





AKWESASNE, QC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault et le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, convient les représentants des médias à une annonce concernant de nouveaux moyens de surveillance nautique pour lutter contre la violence armée. À cette occasion, le chef du Service de police d'Akwesasne et président de l'Association des directeurs de police des Premières nations et Inuits du Québec, M. Shawn Dulude, prendra également la parole.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 17 h le 8 juin, à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse. Cette confirmation de même que le lieu où se tiendra l'événement seront envoyés vers 7 h 30 le 9 juin. Notez que pour se rendre sur ce territoire, toute personne doit passer par les douanes américaines. Veuillez prévoir la documentation et le temps nécessaires pour ce faire.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le 9 juin 2022



Heure : 10 h 30



Lieu : Akwesasne (Québec)







Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent participer à cette activité de presse doivent s'assurer de respecter les consignes en vigueur et celles qui s'appliquent à leur situation. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19.

