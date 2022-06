Prinx Chengshan dévoile sa nouvelle marque phare au salon Tire Cologne 2022 en ciblant le marché mondial dans un contexte de transition vers les véhicules électriques





COLOGNE, Allemagne, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Prinx Chengshan, la société internationale de pneus d'origine chinoise, a présenté sa nouvelle marque phare PRINX au salon Tire Cologne 2022, du 24 au 26 mai. Avec un portefeuille international de produits englobant les marques PRINX, Chengshan, Austone et Fortune, Prinx Chengshan a fait sensation auprès de ses partenaires, de ses clients et des médias grâce à la conception créative de son stand et, en particulier, aux technologies de RV, démontrant ainsi une innovation audacieuse et une grande ambition en matière de mondialisation.

Une marque internationale dotée d'une vision globale

Sur la base d'une analyse des besoins des consommateurs depuis 46 ans, Prinx Chengshan a formulé une stratégie de marque fondée sur la mondialisation, la localisation, les multimarques et la différenciation. Grâce à des marques existantes telles que Chengshan, Austone et Fortune, la marque PRINX présente une toute nouvelle image, soulignant la confiance de l'entreprise dans l'exploration des marchés internationaux dans le cadre de la transition vers les véhicules électriques.

Les produits PRINX EV se targuent de performances de premier ordre et d'un design original, tandis que Prinx Chengshan a exposé ses nouveaux pneus d'hiver et ses pneus toutes saisons, faisant la démonstration de technologies de pointe et indigènes, notamment les technologies Silenteck de réduction du bruit et Healteck d'auto-réparation instantanée.

Le stand d'exposition de RV à 360° a été érigé pour offrir aux visiteurs une expérience virtuelle. Grâce à la technologie numérique, elle a créé une plateforme de communication immersive, alliant expérience en ligne et hors ligne. En prenant la tête de l'innovation numérique ces dernières années, Prinx Chengshan a accumulé une riche expérience en matière de fabrication intelligente et de modernisation des canaux de distribution. La numérisation va permettre de soutenir davantage de scénarios commerciaux et de continuer à optimiser sa chaîne d'approvisionnement mondiale et son réseau de services.

Accélération de l'expansion à l'étranger

Depuis sa création, Prinx Chengshan a connu une croissance rapide en Chine avec une vision globale. Ces dernières années, les ventes de ses marchés d'outre-mer ont augmenté rapidement grâce à un solide réseau de vente mondial, le revenu des ventes internationales ayant augmenté de 70 % par rapport à l'année précédente en 2021. À la fin de l'année dernière, les produits de Prinx Chengshan ont été commercialisés dans plus de 130 pays et régions sur les six continents, et ses capacités de service à l'étranger et le charisme de la marque ne cessent de croître.

À l'avenir, Prinx Chengshan insufflera un nouvel élan pour améliorer sa compétitivité de base et forger une architecture de marque mondiale grâce à un portefeuille de produits et une stratégie de marque à l'échelle internationale. À l'ère de la mobilité durable, Prinx Chengshan devrait développer son empreinte internationale et donner le coup d'envoi d'un « nouveau cycle » avec une chaîne d'approvisionnement mondiale et un réseau de services stables et de haute qualité.

