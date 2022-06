Les Services d'immigration indiens suggèrent l'Inde comme une destination idéale pour le tourisme de bien-être





L'Inde est récemment devenue une destination touristique très appréciée des voyageurs pour ses paysages à couper le souffle. En dehors des voyages d'aventure et culturels, le tourisme du bien-être en Inde s'impose aujourd'hui comme un segment significatif et en pleine expansion.

Croissance du tourisme de bien-être en Inde

En 2020, l'Inde s'est classée au 12e rang des 20 plus grands marchés du tourisme de bien-être au monde, avec plus de 48,2 millions de séjours. Tirant parti de cet intérêt des voyageurs, l'Inde propose un grand nombre de sites et complexes consacrés au bien-être des touristes, ainsi que des conditions avantageuses pour obtenir un visa indien.

De nombreux voyageurs ne connaissent peut-être pas la différence entre le tourisme de bien-être et le tourisme médical. Le tourisme médical consiste en un déplacement dans le but d'obtenir un traitement médical spécifique, alors que le tourisme de bien-être est associé à la quête du maintien et de l'amélioration du bien-être des voyageurs.

Un nombre croissant de personnes choisissent le tourisme de santé et de bien-être en Inde pour recharger leurs batteries et prendre un nouveau départ après la pandémie.

Lauren Jane, une voyageuse américaine qui a passé un séjour bien-être dans l'Himalayas Resort, à Ananda, Inde, déclare: "Les activités m'ont aidée à retrouver un équilibre et à éliminer le stress de la pandémie, et la cuisine biologique a pris soin de ma santé. Je reviendrai pour découvrir d'autres destinations de tourisme bien-être en Inde."

Exemples types de tourisme bien-être en Inde et documents d'entrée

L'Inde s'attèle à promouvoir le tourisme de bien-être dans trois secteurs clés: la méditation, le yoga, et les massages thérapeutiques.

Une des activités les plus populaires lors d'un voyage bien-être en Inde est la méditation. Les voyageurs prendront part à des activités de méditation dans un cadre naturel de plantes, d'eau et de nuages. La méditation est une bonne manière pour permettre aux touristes de réinitialiser leur corps, et de profiter de moments de relaxation spirituelle.

Connue comme le berceau du yoga, l'Inde promeut la construction de sites de bien-être pour la pratique du yoga. La plupart des retraites sont situées à proximité de la nature et entourées de forêts verdoyantes pour fournir aux touristes des espaces calmes et parfaits pour la pratique du yoga.

Le massage ayurvédique est unique dans de nombreuses retraites de bien-être en Inde, apportant des expériences relaxantes et apaisantes aux touristes. Ce massage thérapeutique utilise des huiles, des herbes et des produits naturels pour aider les touristes à éliminer le stress émotionnel et rajeunir leur esprit et leur âme.

"Pour partir en voyage bien-être en Inde, il suffit de disposer d'un passeport valide pour demander un visa indien", déclare Mme Kim, responsable des relations, Services d'immigration indiens.

Conseils pratiques des experts des Services d'immigration indiens

Pour que leur séjour en Inde soit agréable, les voyageurs doivent préalablement se munir d'un visa. "Au moment de choisir un partenaire fiable délivrant un eVisa, les voyageurs doivent prendre en considération les aspects relatifs aux frais, à la durée de traitement et au professionnalisme de l'équipe", poursuit Mme Kim.

Au lieu de se rendre dans une ambassade pour demander un visa indien, les voyageurs étrangers peuvent obtenir un eVisa sur le site des Services d'immigration indiens. En tant que demandeur de visa, le voyageur doit satisfaire aux exigences de visa pour recevoir un eVisa touristique indien.

Les Services d'immigration indiens simplifient le processus de demande en ligne de visa indien, avec des frais raisonnables d'eVisa. Nous avons aidé plus de 25 000 voyageurs du monde entier à obtenir leur eVisa pour l'Inde. Nous proposons en outre une assurance voyage pour aider les voyageurs à couvrir les frais de traitements médicaux durant leur séjour.

Les démarches compliquées pour obtenir un visa et entrer en Inde appartiennent au passé. Les voyageurs peuvent s'attendre à un séjour bien-être inoubliable dans ce pays fascinant avec les Services d'immigration indiens.

