Portée par une croissance de plus de 80% à l'international, Enlaps dévoile sa nouvelle caméra Tikee 3 PRO+





Portée par ses bonnes performances à l'international, Enlaps, startup qui développe une solution complète de captation et d'analyse d'images, enregistre une croissance de +45% en 2021. Ce résultat s'appuie sur la hausse des ventes de sa solution Tikee - caméra timelapse autonome connectée à une plateforme Saas - qui s'impose comme l'outil référence pour le suivi de projets à distance et en temps réel. Pour amplifier cette croissance et répondre à la demande du marché, Enlaps lance sa nouvelle caméra Tikee 3 PRO+ et ouvre sa plateforme cloud myTikee à toutes les caméras IP du marché.

Une croissance portée par l'international

Enlaps, startup créée en 2015 et basée à Grenoble, accélère son développement en enregistrant une croissance de +45% en 2021, notamment grâce à la hausse de 80% de ses ventes réalisées à l'international :

7 500 caméras vendues auprès de 3 000 clients dans 62 pays différents.

Un chiffre d'affaires en hausse de +45% en 2021.

Des clients de tous secteurs (événementiel, tourisme, recherche, BTP).

Une nouvelle caméra et une plateforme ouverte à toutes les caméras IP

Enlaps poursuit son évolution et consolide sa présence à l'international, notamment avec :

Le lancement de sa nouvelle caméra Tikee 3 PRO+, qui s'appuie sur les retours d'expériences de professionnels de l'image, de la gestion de projets et de la construction. Pour répondre à la demande croissante de suivi de projets à travers le monde, Enlaps a conçu une caméra compatible avec tous les réseaux télécom. Cette dernière, aux capacités améliorées de capture instantanée de photos et vidéos, intègre désormais un connecteur étanche permettant de brancher un panneau solaire externe supplémentaire spécialement adapté, multipliant par trois l'autonomie de la caméra.

L'ouverture de la plateforme myTikee, permettant d'analyser, de visualiser et de partager des contenus innovants et de qualité professionnelle. Afin de procurer une expérience unique à tous les utilisateurs, Enlaps ouvre désormais sa plateforme à toutes les caméras IP (Axis, Sony, etc.).

La solution Tikee permet aux professionnels de tous secteurs de suivre leurs projets à distance et en temps réel : une caméra grand angle de qualité professionnelle, autonome grâce à l'intégration de panneaux solaires, et connectée en 4G à myTikee, une plateforme cloud de stockage, d'édition, d'analyse et de partage des données, qui permet de gérer un parc de caméras grâce à l'IA. Enlaps, dont les caméras sont fabriquées en France, permet aux entreprises de contrôler l'évolution de leurs projets et de partager ces informations avec l'ensemble des parties prenantes, via une expérience unique intégrant des effets surprenants (timelapse builder, avant/après, etc.).

Antoine Auberton, CEO d'Enlaps : "Nous sommes heureux que notre solution reçoive un tel accueil de la part de nos clients, en France comme à l'international. C'est pour répondre à leurs besoins de qualité, de praticité et de performances que nous lançons la caméra Tikee 3 PRO+ et ouvrons notre plateforme myTikee à tout type de caméra IP."

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 03:05 et diffusé par :