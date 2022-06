Le coût réel de la fraude augmente de manière significative alors que les cybercriminels se diversifient





LexisNexis Fraud Multipliertm constate que le coût de la fraude a augmenté jusqu'à 41 % dans la région EMEA alors que les cybercriminels s'attaquent à des méthodes de paiement plus diversifiées.

ATLANTA, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Alors que la transformation numérique se poursuit à un rythme soutenu dans les services financiers et le commerce de détail, le dernier rapport sur le coût réel de la fraude de LexisNexis® Risk Solutions révèle que les cybercriminels s'attaquent à un ensemble plus large de méthodes de paiement et font grimper le coût de la fraude à de nouveaux sommets. Le coût pour les entreprises en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique est désormais 3,49 fois supérieur au montant de chaque transaction perdue à cause de la fraude. La situation varie selon les marchés EMEA en termes de gravité. Le LexisNexis® Fraud Multipliertm - une estimation du montant total des pertes subies par une entreprise en fonction de la valeur réelle en dollars d'une transaction frauduleuse - a montré une augmentation par rapport aux données de 2019 de 12,3 % en Allemagne, 27,2 % en France, 34,6 % aux Pays-Bas et 41,5 % en Afrique du Sud.

Au sein de ces marchés clés, les transactions de crédit ont représenté près de la moitié des pertes dues à la fraude en 2019 lorsqu'on examine les coûts par méthode de paiement. Les cybercriminels ajustent leurs tactiques pour s'aligner sur l'évolution des tendances en matière de paiement. Si les transactions de crédit représentent toujours le plus grand nombre de pertes liées à la fraude par méthode de paiement, on observe une augmentation notable des pertes liées aux portefeuilles numériques et aux méthodes de paiement par dépôt direct. L'étude a révélé une résurgence proportionnelle des pertes liées aux méthodes de paiement dites traditionnelles telles que l'argent liquide, les chèques ou les cartes cadeaux, alors que de nombreuses économies émergent de la pandémie.

La vérification de l'identité est un défi croissant sur les marchés de la région EMEA, marqué par l'utilisation croissante d'identités synthétiques, que les fraudeurs créent en utilisant une combinaison d'informations fabriquées et d'informations personnelles d'une personne réelle pour construire une nouvelle identité numérique. Il est souvent difficile pour les entreprises de les signaler comme frauduleuses, car les identités synthétiques comprennent certaines données légitimes.

"La fraude devient plus coûteuse pour les entreprises, en partie parce que le volume des fraudes d'origine humaine et bot continue de cibler les transactions à grande échelle", a déclaré Jason Lane Sellers, directeur de la fraude et de l'identité EMEA, LexisNexis Risk Solutions. "L'autre aspect de l'histoire est que les habitudes de transaction des consommateurs changent et que les cybercriminels s'adaptent à ces modèles comportementaux. "

"Les consommateurs étant de plus en plus nombreux à utiliser divers canaux pour effectuer leurs transactions, il n'existe pas de solution unique pour les entreprises qui souhaitent authentifier les identités numériques et réduire les pertes dues à la fraude", poursuit Jason Lane-Sellers. "Les entreprises ont besoin d'une offensive à plusieurs niveaux utilisant la technologie et les sources de données pour combattre la fraude et éviter les pertes financières. La sophistication croissante de certains cybercriminels dans le déploiement d'identités synthétiques est un exemple où des solutions plus robustes et à plusieurs niveaux peuvent réduire considérablement le risque pour une chaîne de transactions."

La Méthodologie utilisée pour LexisNexis® True Cost of Fraudtm Study - EMEA Edition

L'étude de cette année a interrogé 834 décideurs en matière de risque et de fraude entre Janvier et Février 2022. Les répondants représentaient un large éventail de commerçants et de services financiers. Les résultats donnent un aperçu actuel des principales difficultés liées à l'ajout de nouveaux mécanismes de paiement, à la réalisation de transactions sur des canaux en ligne et mobiles et à l'expansion internationale, entre autres sujets. L'étude reflète également l'activité, les risques de fraude, les défis et les coûts associés aux impacts des pandémies. La marge d'erreur d'échantillonnage pour les résultats rapportés à un niveau global est de +/-3,41 à l'intervalle de confiance de 95%.

Téléchargez une copie de l'étude LexisNexis True Cost of Fraud Study - Edition EMEA 2022 (uniquement disponible en langue anglaise). L'infographie Le coût réel de la fraude ? zoom sur la France est également disponible.

