Chung Mong-won, président du groupe Halla, est intronisé au Temple de la Renommée de l'IIHF

LumiraDx Limited a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le marquage CE pour deux nouveaux tests moléculaires Fast Lab Solutions, à savoir le SARS-CoV-2 STAR Complete àdouble cible et le SARS-CoV-2 & Grippe A/B RNA STAR Complete. Ces tests à haute...

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, en compagnie de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, de l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, et de l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et...