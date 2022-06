Mouser Electronics examine l'importance de la conception pour la sécurité dans le troisième épisode d'Empowering Innovation Together





Mouser Electronics Inc, le principal distributeur de l'industrie spécialisé dans les lancements de nouveaux produits (New Product Introduction, NPI), et possédant la plus large sélection de semi-conducteurs et de composants électroniquestm, a dévoilé aujourd'hui le prochain volet de son programme primé Empowering Innovation Togethertm (Développer l'innovation ensemble). Dans cet épisode, Mouser explore l'importance d'intégrer la sécurité à chaque étape du processus de conception, en commençant par la sélection de l'architecture et le choix des composants. Le troisième volet propose un contenu très varié, notamment une nouvelle vidéo Then, Now and Next (Avant, maintenant et après) un blog, un article, une infographie et un nouvel épisode du podcast The Tech Between Us (La technologie entre nous) .

Ce tout nouveau sujet du programme « Empowering Innovation Together » 2022 insiste sur le rôle de plus en plus critique d'une conception avec prise en compte de la sécurité, tout en passant en revue les caractéristiques matérielles disponibles, les techniques et outils logiciels les plus récents, ainsi que les produits de sécurité autonomes.

«?Les appareils connectés continuent d'être des cibles à haut risque pour les menaces de sécurité. Que ce soit dans les véhicules connectés, les maisons intelligentes ou les wearables, les ingénieurs mettent de plus en plus en oeuvre la sécurité dès le départ dans leurs conceptions?», déclare Glenn Smith, président et directeur général de Mouser Electronics. «?Avec ce dernier épisode de l'EIT, nous mettons en lumière certaines des dernières pratiques de sécurité pour aider les ingénieurs à protéger leurs conceptions.?»

Dans un nouvel épisode du podcast Tech Between Us, Alan Grau, vice-président des ventes et du développement commercial pour PQShield, rejoint le directeur du contenu technique de Mouser, Raymond Yin, pour une conversation sur les tendances en matière de sécurité telles que l'authentification pour les systèmes embarqués, la sécurisation des liaisons sans fil pour la transmission de données et les produits et outils mis à la disposition des ingénieurs pour la conception d'environnements sécurisés.

«?À mesure que deviennent plus sophistiquées les technologies qui optimisent nos appareils connectés, il en va de même des efforts visant à déjouer les systèmes robustes qui sécurisent ces appareils?», explique M. Grau. «?Je suis ravi d'exposer avec Raymond la prochaine génération de pratiques de sécurité, y compris la cryptographie post-quantique, et j'espère que notre conversation permettra aux concepteurs de commencer à concevoir avec une prise en compte de la sécurité.?»

Le troisième volet comprendra également deux articles consacrés à la zone de confiance IdO et à la clé de la sécurité intégrée, ainsi qu'une infographie soulignant le rôle essentiel de la sécurité dans les véhicules connectés.

La présentation Designing for Security est sponsorisée par les partenaires fabricants privilégiés de Mouser, Analog Devices, Infineon Technologies, Microchip Technology, NXP Semiconductors, STMicroelectronics et Xilinx.

Les prochains sujets de la série EIT 2022 exploreront la conception avec prise en compte de la sécurité, les systèmes de surveillance des commandes, les réseaux 5G privés et les robots mobiles autonomes. Le programme insistera sur les développements de produits en temps opportun et exposera les technologies nécessaires pour suivre le rythme de l'innovation sur le marché.

Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l'un des programmes de composants électroniques les plus reconnus de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez https://www.mouser.com/empowering-innovation, et suivez Mouser sur Facebook et Twitter.

Pour vous tenir informés des actualités de Mouser, visitez https://www.mouser.com/newsroom/.

