Vinpai annonce son projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth® à Paris

Vinpai (la « Société »), spécialiste de la conception, la fabrication et la consommation d'ingrédients fonctionnels, annonce aujourd'hui son projet d'introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris.

Cyrille Damany, Co-fondateur et Président de Vinpai, et Philippe Le Ray, Co-fondateur et Directeur Général, déclarent : « Nous sommes heureux de vous présenter Vinpai et d'annoncer notre projet d'introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® Paris. Nous avons créé Vinpai il y a 10 ans, animés par la conviction que le végétal était une solution incontournable pour répondre à la demande grandissante d'une alimentation plus saine, génératrice de bien-être et avec un meilleur impact environnemental. Vinpai a développé une large gamme de produits végétaux et un outil industriel performant qui ont permis de commercialiser ses produits dans plus de 30 pays à travers le monde. Nous voulons aujourd'hui accélérer cette croissance en continuant d'innover afin d'élargir l'utilisation de nos matières premières végétales dans l'alimentation mais aussi dans des marchés porteurs comme la cosmétique ou le soin. Vinpai veut également continuer sa conquête internationale, fort de son modèle où l'exportation de ses produits facilite la production locale de ses clients. »

Accédez à davantage d'informations sur le site dédié au projet d'introduction en bourse de Vinpai :

www.vinpai-finance.com

