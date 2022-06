Contrer la crise de l'huile de tournesol





« La reformulation pour contrer la crise de l'huile comestible exige une connaissance scientifique approfondie », déclare Sagentia Innovation

CAMBRIDGE, Angleterre, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Une approche systématique et scientifique est nécessaire pour surmonter les défis de traitement complexes lors de la reformulation des aliments en réponse à la pénurie actuelle d'huile de tournesol.

C'est ce que conseillent les spécialistes en biophysique, biochimie et ingénierie alimentaire de la société de conseil en R&D Sagentia Innovation. Selon eux, les propriétés fonctionnelles et nutritionnelles uniques de l'huile de tournesol font qu'il n'est pas toujours facile de passer à une alternative appropriée.

L'huile de tournesol est principalement composée d'acide linoléique polyinsaturé et d'acide oléique monoinsaturé. Les proportions de ces acides gras insaturés peuvent être contrôlées par une culture et un traitement soigneux après la-récolte. L'huile de tournesol a également un profil de goût neutre, une teneur élevée en vitamine E et un point de fumée élevé. Ces propriétés, ainsi que son coût relativement faible et le rôle qu'il joue dans des attributs tels que la durée de conservation, expliquent son utilisation répandue en tant qu'ingrédient.

Sagentia Innovation a publié des conseils sur la manière dont les fabricants de produits alimentaires peuvent relever ce défi de la reformulation et éviter les perturbations du marché. Tout en soulignant les avantages d'une approche structurée et méthodique, il comprend des informations de première ligne sur le point de fumée, les caractéristiques sanitaires et gustatives de 20 alternatives à l'huile de tournesol. Maria Spinetta, responsable du secteur de l'alimentation et des boissons chez Sagentia Innovation, affirme que ces trois caractéristiques doivent être évaluées dès le départ lorsque l'on envisage de remplacer des huiles.

« Il est essentiel de comprendre les propriétés scientifiques de l'huile de tournesol et la façon dont elle fonctionne dans les matrices alimentaires », explique Mme Spinetta. « Lorsque vous envisagez des alternatives, vous devez considérer comment elles affecteront le produit individuel. Par exemple, dans les produits de boulangerie, les huiles ont un impact sur les qualités sensorielles telles que la texture et la sensation en bouche, tandis que dans les snacks emballés, elles jouent un rôle plus important dans la durée de conservation, la stabilité et la saveur. Le point de fumée est particulièrement important pour les produits dont la température de transformation est élevée, car l'utilisation d'un mauvais type d'huile peut entraîner un rancissement et une perte de valeur nutritionnelle. L'allergénicité est une autre considération essentielle. »

En plus de modifier potentiellement les qualités nutritionnelles et sensorielles des produits alimentaires, le passage à une huile différente a des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement. Cela peut avoir un impact sur l'économie de l'unité et les références en matière de durabilité. Dans certaines situations, les fabricants peuvent avoir besoin d'explorer différents ingrédients, tels que les hydrocolloïdes, ou de nouvelles technologies de traitement qui remplacent la cuisson ou la friture.

« La reformulation des aliments soulève toujours une foule de considérations techniques liées au traitement, aux propriétés sensorielles et à la valeur nutritionnelle », explique Mme Spinetta. « Dans l'environnement actuel, la durabilité et les implications financières doivent également être examinées. Il est possible de trouver des solutions efficaces à la pénurie d'huile de tournesol, mais cela nécessite une expertise scientifique approfondie associée à une compréhension de l'écosystème plus large du secteur alimentaire ».

Les conseils de Sagentia Innovation pour surmonter la crise des huiles comestibles sont disponibles sur le site https://www.sagentiainnovation.com/insights/cooking-oil-crisis/

