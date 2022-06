RF elements élargit son offre grâce à des antennes réseau sectorielles de 2 et 3 GHz et une ligne d'antenne StarterHorntm abordable.





BRATISLAVA, Slovaquie, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- RF elements® sort cinq nouvelles antennes réseau sectorielles pour les bandes de 3 GHz et 2,4 GHz et ajoute d'autres antennes cornet pour la bande de 5 GHz afin de renforcer sa flotte d'antennes pour les bandes de fréquences les plus utilisées.

RF elements® est le leader de l'utilisation durable du spectre sans licence. Elle résout ainsi la problématique du brouillage dans les réseaux sans fil grâce à une technologie d'antenne cornet primée, sur les marchés européen, américain, africain et asiatique. Les fournisseurs de services Internet sans fil (WISP) fournissent une connectivité Internet pour tous, mais surtout aux communautés éloignées, mal desservies ou défavorisées, qui dépendent fortement de spectres sans licence.

Depuis 2014, la technologie d'antenne cornet d'RF elements® joue un rôle central dans l'évolution des réseaux WISP de 5 GHz. « Nos produits primés ont permis de passer de réseaux bruyants qui devenaient dysfonctionnels et d'une piètre qualité des services Internet à des systèmes stables, fiables et hautement évolutifs. Afin d'accélérer l'optimisation mondiale des réseaux sans fil, nous insérons plusieurs antennes réseau (AS) dotées de la technologie propriétaire Backshieldtm pour un meilleur rejet du bruit. À savoir : AS-2-14, AS-2-17 pour la bande de 2,4 GHz avec un gain de 14 et 17 dBi. Pour les bandes de 3,4 à 3,8 GHz, nous proposons maintenant la AS-3-17HV, la AS-3-17DS et la AS-3-18DS (DS ou Dual Slant signifie « double inclinaison ») avec un gain de 17 et 18 dBi. Ces antennes réseau sectorielles conviennent parfaitement à un déploiement efficace dans les zones rurales connaissant des problèmes de bruit », a déclaré Tomas Zvolensky, responsable produit chez RF elements®.

« Notre technologie d'antenne cornet a fortement influencé la conception et l'élargissement des réseaux WISP. Pour le secteur du WISP à l'échelle mondiale, nous nous concentrons également sur les marchés très sensibles aux prix. Nous avons décidé de nous attaquer à ces marchés avec une gamme d'antennes cornet abordable que nous appelons StarterHornstm. StarterHorntm 30° USMA et StarterHorntm A45° USMA sont des antennes antibruit très semblables à nos antennes cornet asymétriques et symétriques, mais leur prix est plus attrayant. Elles sont idéales pour les WISP qui découvrent la technologie des antennes cornet de RF elements® ou ceux qui ne sont pas prêts à sauter le pas de notre écosystème d'antennes TwistPortMCtm et qui cherchent un moyen facile de d'abord tâter le terrain », ajouté Tasos Alexiou, évangéliste produit chez RF elements®.

RF elements® propose une technologie sans fil rapide et durable. La technologie propriétaire de RF elements® permet une utilisation durable du spectre, ressource limitée qui joue un rôle clé pour généraliser l'accès à l'Internet à large bande. Le siège social de RF elements® est situé à Bratislava, en Slovaquie. La société compte plusieurs centre d'assistance dans les marchés locaux d'Europe, des États-Unis, d'Irlande et d'Afrique du Sud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rfelements.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834717/RF_elements.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1498140/RF_elements_Logo.jpg

